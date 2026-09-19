Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
- JR. ARICA CDRAS. 5, 6, JR. CAHUIDE CDRAS. 11, 12, AV. STA. ROSA CDRAS. 4, 5, JR. TUPAC AMARU CDRA. 13.
- AV. JOSÉ DE LA TORRE UGARTE CDRA. 4, AV. UNIVERSITARIA CDRAS. 14, 15, 16, 17, 71, 72, 73, 74, CALLE ANTONIO RAIMONDI CDRAS. 1, 2, ASOC. TRABAJADORES MUNICIPALES MZ. Y, AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE OESTE CDRA. 9, URB. EL RETABLO 2DA ETAPA MZS. A, B, D, E, F, G, H.
- ASOC. VIV. LAS FRESAS MZS. A1, A, B, C, D, D1, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N1, Ñ, O, P, Q, R, S, ASOC. DE PROP. 7 DE AGOSTO MZS. A, B, C, D, F, G, H, I, J, R, S, ASOC. LOS LIRIOS MZS. A, B, C, E, F, G, H, I, URB. LA QUILLA MZS. D, E, F, J, A.H. NUEVA ESPERANZA MZ. J.
- AV. DE LA EMANCIPACIÓN CDRAS. 3, 4, AV. TACNA CDRA. 4, JR. CAILLOMA CDRA. 5, JR. RUFINO TORRICO CDRA. 5.
- A.H. LOS OLIVOS DE PRO MZS. I, I1, J, J1, J2, J3, K, K1, N, N3, N4, Ñ.
- CA. STA. ANA EX-FUNDO CHACRACERRO ZONA B LT.89