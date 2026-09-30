El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO
MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE
Lima Cercado (10.00 a. m. hasta 10.00 p. m)
- P.J Los Ángeles, P.J. Mirones Bajo, P.J. Mirones Bajos, P.J. Ricardo Palma, Urb. Reynoso. Cuadrante: Av. José Olaya, Río Rímac, Av. Universitaria, Av. Enrique Meiggs
San Juan de Lurigancho (9.00 a. m. hasta 11.00 p. m.)
- Urb. Las Flores 78
Villa María del Triunfo (8.00 a. m. hasta 8.00 p. m.)
- P.J. Cercado Villa María, Sector A.C.U. (Asociación Central Unificada), A.H. Cerro Verde, Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta) Mzs. F17, G17, F18, G18, 118, J18A, H19, 119, J19, H20, 120 A.C.U. Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20 A.C.U. Mzs. H21, 121, J21, H22, 122 y 122A, A.H. Las Torres de Villa Mz. G19B, PJ. Hogar Policial 2da. Zona, A.H. Basilio Auki
Seguir temas