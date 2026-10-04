Corte de agua en Lima y Callao
Corte de agua en Lima y Callao
/ JOSE ROJAS BASHE
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

LUNES 5 DE OCTUBRE

Santa Anita (8:00 a. m. hasta 8:00 p. m)

  • Asoc. Los Pinos
  • Asoc. Resid. El Pino
  • A.H. 29 de Enero
  • Asoc. San Carlos

Villa María del Triunfo (8:00 a. m. hasta 8:00 p. m)

  • A.H. Señor de los Milagros
  • A.H. Unión y Paz
  • A.H. Las Terrazas de Villa
  • A.H. Las Torres de Melgar Mz. N
  • A.H. Altos de Manuel Scorza
  • A.H. Los Balcones de Villa
  • A.H. Las Terrazas de Villa
  • A.H. Villa Victoria
  • A.H. Sector 1 Grupo 6
  • A.H. Sector 1 Grupo 1

San Juan de Miraflores (8:00 a. m. hasta 2:00 p. m)

  • A.H. Señor de los Milagros
  • A.H. Unión y Paz
  • A.H. Las Terrazas de Villa
  • A.H. Las Torres de Melgar Mz. N
  • A.H. Altos de Manuel Scorza
  • A.H. Los Balcones de Villa
  • A.H. Las Terrazas de Villa
  • A.H. Villa Victoria
  • A.H. Sector 1 Grupo 6
  • A.H. Sector 1 Grupo 1

Villa El Salvador (8:00 a. m. hasta 8:00 p. m)

  • Sector 317: Sector 1: Grupos 1, 2, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 18, Grupos 23, 23A, 24, 25, 25A, 26
  • Sector 318: Sector 1
  • Grupos 21, 21A, 22, 22A. Coop. Virgen de Cocharcas, Mercado Unicachi, Asoc. Villa Jesus, Coop. Vivienda José María Arguedas, Asoc. Vivienda República de Francia, San Ramón
  • Cruz de Motupe, Granada, Villa del Mar
  • Sector 322: Sector 6
  • Grupos 1, 1A, 2, 3, 11, 4, 4A, 5, 5 A, 12, 13, 6, 6A, 7, 8, 8A, 9, 10. Asoc. San Juan de Miraflores, Asoc. Construcción Civil.

Independencia (12:00 p. m. hasta 8:00 p. m)

  • A.H. Comité Unificado Villa Canta
  • A.H. Pampa de la Independencia
  • P.J. El ProgresoU. Pop. Independencia

Independencia (12:00 p. m. hasta 8:00 p. m)

  • A.H. Pampa de la Independencia
  • P.J. Cerro Los Incas
  • P.J. El Progreso
  • U. Pop. Independencia