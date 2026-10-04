El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO
LUNES 5 DE OCTUBRE
Santa Anita (8:00 a. m. hasta 8:00 p. m)
- Asoc. Los Pinos
- Asoc. Resid. El Pino
- A.H. 29 de Enero
- Asoc. San Carlos
Villa María del Triunfo (8:00 a. m. hasta 8:00 p. m)
- A.H. Señor de los Milagros
- A.H. Unión y Paz
- A.H. Las Terrazas de Villa
- A.H. Las Torres de Melgar Mz. N
- A.H. Altos de Manuel Scorza
- A.H. Los Balcones de Villa
- A.H. Las Terrazas de Villa
- A.H. Villa Victoria
- A.H. Sector 1 Grupo 6
- A.H. Sector 1 Grupo 1
San Juan de Miraflores (8:00 a. m. hasta 2:00 p. m)
- A.H. Señor de los Milagros
- A.H. Unión y Paz
- A.H. Las Terrazas de Villa
- A.H. Las Torres de Melgar Mz. N
- A.H. Altos de Manuel Scorza
- A.H. Los Balcones de Villa
- A.H. Las Terrazas de Villa
- A.H. Villa Victoria
- A.H. Sector 1 Grupo 6
- A.H. Sector 1 Grupo 1
Villa El Salvador (8:00 a. m. hasta 8:00 p. m)
- Sector 317: Sector 1: Grupos 1, 2, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 18, Grupos 23, 23A, 24, 25, 25A, 26
- Sector 318: Sector 1
- Grupos 21, 21A, 22, 22A. Coop. Virgen de Cocharcas, Mercado Unicachi, Asoc. Villa Jesus, Coop. Vivienda José María Arguedas, Asoc. Vivienda República de Francia, San Ramón
- Cruz de Motupe, Granada, Villa del Mar
- Sector 322: Sector 6
- Grupos 1, 1A, 2, 3, 11, 4, 4A, 5, 5 A, 12, 13, 6, 6A, 7, 8, 8A, 9, 10. Asoc. San Juan de Miraflores, Asoc. Construcción Civil.
Independencia (12:00 p. m. hasta 8:00 p. m)
- A.H. Comité Unificado Villa Canta
- A.H. Pampa de la Independencia
- P.J. El ProgresoU. Pop. Independencia
Independencia (12:00 p. m. hasta 8:00 p. m)
- A.H. Pampa de la Independencia
- P.J. Cerro Los Incas
- P.J. El Progreso
- U. Pop. Independencia
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