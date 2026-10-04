El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

LUNES 5 DE OCTUBRE

Santa Anita (8:00 a. m. hasta 8:00 p. m)

Asoc. Los Pinos

Asoc. Resid. El Pino

A.H. 29 de Enero

Asoc. San Carlos

Villa María del Triunfo (8:00 a. m. hasta 8:00 p. m)

A.H. Señor de los Milagros

A.H. Unión y Paz

A.H. Las Terrazas de Villa

A.H. Las Torres de Melgar Mz. N

A.H. Altos de Manuel Scorza

A.H. Los Balcones de Villa

A.H. Las Terrazas de Villa

A.H. Villa Victoria

A.H. Sector 1 Grupo 6

A.H. Sector 1 Grupo 1

San Juan de Miraflores (8:00 a. m. hasta 2:00 p. m)

A.H. Señor de los Milagros

A.H. Unión y Paz

A.H. Las Terrazas de Villa

A.H. Las Torres de Melgar Mz. N

A.H. Altos de Manuel Scorza

A.H. Los Balcones de Villa

A.H. Las Terrazas de Villa

A.H. Villa Victoria

A.H. Sector 1 Grupo 6

A.H. Sector 1 Grupo 1

Villa El Salvador (8:00 a. m. hasta 8:00 p. m)

Sector 317: Sector 1: Grupos 1, 2, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 18, Grupos 23, 23A, 24, 25, 25A, 26

Sector 318: Sector 1

Grupos 21, 21A, 22, 22A. Coop. Virgen de Cocharcas, Mercado Unicachi, Asoc. Villa Jesus, Coop. Vivienda José María Arguedas, Asoc. Vivienda República de Francia, San Ramón

Cruz de Motupe, Granada, Villa del Mar

Sector 322: Sector 6

Grupos 1, 1A, 2, 3, 11, 4, 4A, 5, 5 A, 12, 13, 6, 6A, 7, 8, 8A, 9, 10. Asoc. San Juan de Miraflores, Asoc. Construcción Civil.

Independencia (12:00 p. m. hasta 8:00 p. m)

A.H. Comité Unificado Villa Canta

A.H. Pampa de la Independencia

P.J. El ProgresoU. Pop. Independencia

Independencia (12:00 p. m. hasta 8:00 p. m)