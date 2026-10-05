Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes programados de luz que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población que tenga en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, según el distrito de residencia.
Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes programados de luz que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población que tenga en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, según el distrito de residencia.
Corte de luz en Lima y Callao:
LUNES 5 DE OCTUBRE
Lima Cercado (0:00 a.m. a 6:00 a.m.)
- JR. CUSCO CDRA 3, 4, 6, JR. AZANGARO CDRA 3, 4, 5, 6, JR. PUNO CDRA 3, JR. UCAYALI CDRA 3, 4, 5, AV. ABANCAY CDRA 3, 4, 6, JR. AYACUCHO CDRA 5.
Comas (8:00 a.m. a 6:30 p.m.)
- A.H. 1 DE MAYO - V ZONA COLLIQUE MZ A, JR. 3 DE JULIO MZ B, A.H. AGRUP. FAM. NUEVA GENERACIÓN - V ZONA COLLIQUE MZ C, E, F, G, H, J, NI, JR. 3 DE JULIO MZ D, JR. JORGE CHÁVEZ MZ A, B, A.H. LAS PRIMAVERAS - V ZONA COLLIQUE PASAJE SANTA ROSA MZ A, B, C, D, E, F, G, A.H. SANTA ROSA - COLLIQUE IV ZONA MZ E, PASAJE SANTA ROSA CDRA 1, P.J. COLLIQUE - V ZONA MZ A4, C, F, J, AV. CAHUIDE CDRA 1, MZ E1, E2, AV. SANTA ROSA CDRA 1, MZ E, CALLE SINCHI ROCA MZ P, JR. 3 DE JULIO MZ B, JR. HÚSARES DE JUNÍN CDRAS 6, 7, MZ E2, JR. JORGE CHÁVEZ CDRAS 1, 2 MZ A, E, E1, E3, JR. SANA ROSA MZ E2, PASAJE SANTA ROSA CDRAS 1, 2, MZ E, E3.
Callao (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- JR. ARICA CDRAS. 1, 2, AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU (EX BUENOS AIRES) CDRAS. 10, 11, AV. SAENZ PEÑA CDRA. 8, JR. CONTRALMIRANTE VILLAR CDRA. 1, JR. COLÓN CDRAS. 7, 8, AV. SAENZ PEÑA CDRA. 8.
Los Olivos (12:00 p.m. a 5:00 p.m.)
- A.H. ENRIQUE MILLA OCHOA MZ 80, 81, 81A, 82, 82A, 83, 84, 85.
Pueblo Libre (9:30 a.m. a 5:30 p.m.)
- AV. LA MARINA CDRA 7.
Magdalena del Mar (1:00 p.m. a 5:00 p.m.)
- JR. 1RO DE JULIO CDRAS. 4, 5, 6, 7, JR. 28 DE JULIO CDRAS. 4, 5, 6, 7, AV. MCAL. SUCRE (EX INDEPENDENCIA) CDRAS. 11, 12, CALLE PUENTE Y CORTEZ DE MARÍA (EX AYACUCHO) CDRAS. 4, 5, 6, JR. PASCUAL DE VIVERO (EX TACNA) CDRAS. 12, 13, JR. 28 DE JULIO C/ JR. TACNA BLOQUES I Y II, JR. CAP. N. ULISES DELBOY (EX LEONCIO PRADO) CDRAS. 12, 13, JR. MAR BELLA CDRA. 6, JR. JUNÍN CDRA. 4, AV. INDEPENDENCIA CDRA. 11, JR. HUAMANGA CDRAS. 6, 7.
Magdalena del Mar (4:00 p.m. a 5:30 p.m.)
- JR. 1ERO DE JULIO CDRA 7, JR. 28 DE JULIO CDRA 7.
Callao (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- KAPPA N° 141 (PARQUE IND. COMERCIO)
Los Olivos (2:00 p.m. a 5:00 p.m.)
- A.H. ENRIQUE MILLA OCHOA MZ 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122.
Ancon (9:00 a.m. a 3:00 p.m.)
- CALLE TRANSFORMADORES MZ V, Y, AV. LOS ELEVADORES MZ W, JR. LOS ALOES MZ Y.
Pueblo Libre (3:00 p.m. a 5:00 p.m.)
- AV. LA MARINA CDRAS 13, 16, CALLE 1 MZ A, CALLE NN2 CDRA 1, CALLE SANTA MARIA CDRA 1, CALLE SANTA MARIA 14 PARCELA DE LA EX HACIENDA CUEVA.
Huacho (8:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- PROLONGACIÓN LEONCIO PRADO CUADRA 3 A 5; AV. LA PAZ SUR CUADRA 4, PASAJE JOSE CARLOS MARIATEGUI; CALLE AUSEJO PINTADO CUADRA 6; AMAY: CALLE MARIATEGUI CUADRA 3; CALLE HONORATO CHIRITO CUADRA 2; PASAJE LOS LAURELES, CALLE BUENOS AIRES; CALLE CIRO ALEGRIA CUADRA 1 Y 2; CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO CUADRA 3 Y 4; UBICADOS EN EL DISTRITO DE HUACHO.
MARTES 6 DE OCTUBRE
San Martín de Porres (9:00 a.m. a 11:30 a.m.)
- A.H. DANIEL ALCIDES CARRIÓN CALLE MANUEL SCORZA MZ O3, G, H, P3, ASOC. PRO. VIV. PRIMAVERA CALLE 1 MZ D, CALLE LAS AZUCENAS MZ D, CALLE LAS DALIAS MZ E, CALLE LAS ORQUÍDEAS MZ B, CALLE LAS PALMERAS MZ B, D, CALLE LOS CLAVELES MZ C, CALLE LOS GIRASOLES MZ D, F, CALLE LOS JAZMINES MZ A, B, K, CALLE LOS TULIPANES MZ E, JR. LAS ROSAS MZ A, G, K, JR. LOS GERÁNEOS MZ F, H, I, J, P, URB. CARRIZAL DEL CARMEN CALLE 1 MZ I, CALLE 3 MZ J, H, URB. INGENIERÍA AV. EDUARDO HABICH CDRA 2.
Independencia (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- URB. LAS VIOLETAS AV. LOS EUCALIPTOS CDRAS 1, 2, AV. LOS FICUS CDRAS 1, 3, 4, 5, 6, AV. LOS GALARDOS MZ L3, AV. 21 DE JUNIO CDRA 6, CALLE LA CANTUTA CDRA 1, CALLE CHOIOTAS CDRAS 1, MZ B, CALLE FLOR DE MAYO CDRA 1, CALLE LAS AVELLANAS CDRA 1, CALLE LAS FLORES CDRA 1, CALLE LAS GUINDAS CDRA 1, CALLE LAS MORAS C DRA 1, CALLE LAS NUECES CDRA 1, CALLE LAS PALMERAS CDRA 1, CALLE LAS RETAMAS CDRA 1, CALLE LAS SANDIAS CDRA 1, CALLE LOS ALAMOS CDRA 1, CALLE LOS ALARDOS CDRAS 1, 2, CALLE LOS PACAES CDRA 1, CALLE LOS ROSALES CDRA 1, CALLE LAS HIEDRAS CDRA 1, CALLE LOS ALAMOS CDRA 1, CALLE LAS PETUNIAS CDRA 1, CALLE LOS HIGOS CDRA 1, CALLE LOS MELONES CDRA 1, A.H. SAN CAMILO MZ A, A1, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, O1, P, Q, R, S, S1, S4, T, V, V1, V2, V3, W, W2, X, YAV. LOS LIBERTADORES MZ B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, CALLE EMANCIPACION CDRA 1, MZ A, G, I, L, CALLE SAN PEDRO Y SAN PABLO CDRA 1, A.H. CRUZ DE MAYO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, Q1, R, S, T, U, V, V1, V2, W, X, Y, A.H. EL VOLANTE PASAJE 30 DE AGOSTO MZ S1, PASAJE 8 DE OCTUBRE MZ S2, PASAJE EL MIRADOR MZ S3, PASAJE QUINA CDRA 1, PASAJE LOS ROSALES CDRA 1, PASAJE RICARDO PALMA MZ H.
San Martín de Porres (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- URB. CONDEVILLA SEÑOR Y VALDIVIESO MZ B7, C7, C8, D7, D8, E7, E8, F7, F8, G7, G8, H7, H8, I7, I8, J7, J8, K7, K8, L8, M8, N8, O8, AV. LOS PROCERES CDRAS 1, 2, 3, AV. JOSE GRANDA CDRAS 37, 39, AV. PEDRO GENARO DELGADO CDRAS 3, 4, 5, 6, AV. ANDRES AVELINO CACERES CDRA 38, JR. JOSE GALVEZ BARRENECHEA CDRAS 4, 5, JR. ANTONIO JOSE DE SUCRE CDRA 36, JR. JOSE MARIA CORDOVA CDRAS 36, 37, JR. AGUSTIN GAMARRA CDRA 37, JR. ARNALDO MARQUEZ CDRA 37, JR. IGNACIO ALVAREZ THOMAS CDRA 37, JR. DOMINGO NIETO CDRA 37, JR. GUILLERMO BILLINGHURST CDRA 37, JR. JOSE BERNARDO DE TAGLE CDRAS 37, 38, JR. EDUARDO LOPEZ DE LA ROMAÑA CDRA 38, JR. JUAN BAUTISTA DE LA VALLE CDRA 38, JR. THOMAS COCHRANE CDRA 39, JR. ANDRES TORRES PAZ CDRAS 1, 2, JR. BENITO LAZO QUIJANO CDRAS 1, 2, JR. JOSE MARIA EGUREN CDRA 1, JR. JOSE DE MENDIBURU Y BONET CDRAS 1, 2, JR. LEONARDO ORTIZ SALCEDO CDRAS 2, 3, JR. PEDRO BERMUDEZ CDRAS 1, 2, COOP. DE VIV. FRANCISCO MALASPINA BRYSON MZ W1, CALLE LOS JAMONES MZ W, JR. AGUSTIN GAMARRA CDRA 37.
Ancón (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- ASOC. DE VIV. CIVIL MILITAR MY. EP. MARKO JARA SCHENONE II ETAPA MZ A, A PRIMA, A1, A1 PRIMA, B, C, D, E, F, G, G1 PRIMA, G1A, G1B, J, J1, K, L, L PRIMA, M, AV. ATUSPARIA MZ G1 PRIMA, AV. BELIZARIO SUAREZ MZ C, AV. GARCIA DE LA VEGA MZ G, G1 PRIMA, AV. GENERAL EDWIN DONAYRE GOTZCH MZ A, D, AV. MARKO JARA SCHENONE MZ J, K, AV. RICARDO PALMA MZ A, B, F, AV. SO BEGAZO GONZALES MZ L PRIMA, AV. TCO. J. CASTAÑEDA AVILA PAULINO MZ J, J1, CA. 2 MZ G1A, CA. JUAN VELASCO MZ L PRIMA, CA. MARIO VARGAS LLOSA MZ L, M.
San Antonio de Chaclla (10:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- ASOC. DE POS. LAS LOMAS DE LA CC. JICAMARCA MZS. AS, BB.
San Antonio de Chaclla (8:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- C.P. JICAMARCA ANEXO 8 MZ N1, H1, J1, LL1, M1, H, LL, I1, Ñ1, AGRUP. VEC SECTOR SUR ANEXO 8 MZ H1, I1, M1, N1, Ñ1.
San Juan de Lurigancho (1:00 p.m. a 2:00 p.m.)
- URB. CANTO GRANDE JR. LOS CIRUELOS CDRAS 2, 3, MZ G, I, PASAJE COMÚN MZ I SUB LT. 16J.
Jesúa María (10:00 a.m. a 1:00 p.m.)
- PSJE. CARIBE CDRA. 1, PSJE. HAITÍ CDRA. 1, PSJE. MARACAIBO CDRA. 1, PSJE. PÁEZ CDRA. 1, PSJE. PATRICIOS CDRA. 1, PSJE. PUERTO RICO CDRAS. 1, 4, JR. CARACAS CDRAS. 1, 4, 24, 25, JR. DIEGO DE ALMAGRO CDRA. 1, JR. ESTADOS UNIDOS CDRA. 9, AV. DE LA POLICÍA CDRAS. 1, 4, 5, 6, CALLE ESTADOS UNIDOS CDRA. 9, CALLE SANTO DOMINGO CDRA. 1.
Jesús María (11:00 a.m. a 1:00 p.m.)
- URB. LOS PATRICIOS JR. ALMAGRO CDRAS 4, 5, AV. ESTADOS UNIDOS CDRA 9, PARQUE ALBERTI CDRA 2, CALLE CARACAS CDRA 24, JR. LOS PATRICIOS CDRA 1, PASAJE CARACAS CDRA 1.
Huacho (9:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- CLIENTE MT 80127U (S: 3228421); UBICADO EN EL DISTRITO DE VEGUETA.
MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE
Rímac (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- A.H. BALCÓN DEL RÍMAC MZS. H, J, K, L, M, N, R, T, X, Z, A.H. MANUEL SEOANE CORRALES MZS. A2, A3, A4, A4, A5, A6, A7, A8, D, E, F, G, I, A.H. JESÚS OROPEZA CHONTA MZS. H, W, Y, A.H. VICTOR H. DE LA TORRE MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, A.H. FLOR DE AMANCAES MZS. A, ASOC. POB. AQUILINO SAM JARA MZS. A, C.
San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- JR. ANTISUYO CDRAS. 4, 5, AV. CAJAMARQUILLA CDRA. 7, AV. GRAN CHIMÚ CDRAS. 6, 7, JR. LOS CHASQUIS CDRAS. 6, 7, 8, AV. PIRÁMIDE DEL SOL CDRAS. 3, 4, 5, JR. SAN FEDERICO CDRAS. 6, 7, JR. SAN LUIS GONZAGA CDRA. 5, JR. TIAHUANACO CDRA. 6, JR. LOS MOCHICAS CDRAS. 5, 6, JR. EL LANZÓN CDRAS. 3, 4, JR. LAS QUENAS CDRA. 4.
San Miguel (8:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- CALLE AUSANGATE CDRA. 6, AV. DE LOS PRECURSORES CDRAS. 5, 6, 7, CALLE PACAMARCA CDRA. 2, CALLE VILLAC UMO CDRA. 1, AV. ELMER FAUCETT CDRA. 3, CALLE CHINCHAYSUYO CDRAS. 2, 3, CALLE CAYRUCACHI CDRAS. 2, 3, CALLE COLLAGATE CDRA. 6, CALLE HUANDOY CDRAS. 5, 6, JR. INCAHUASI CDRA. 2, CALLE PUMACURCO CDRA. 2, PSJE. TÚPAC AMARU CDRA. 1.
San Martín de Porres (8:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- ASOC. PRO. VIV. RES. MONTE AZUL MZ. I, URB. LOS NARANJOS II ETP. MZS. N2, Ñ2.
San Martín de Porres/ Los Olivos (8:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- ASOC. VIV. LAS GARDENIAS DE LA PRADERA MZS. A, B, C, D, E, PRO. VIV. MONTERROSA I ETP MZS. A, B.
Ventanilla (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- A.H. COSMOVISIÓN MZS. A, B, C, D, E, F, G, M, N, A.H. 4 SUYOS MZS. D, E, I, J, L, A.H. APACOP MZS. A, B, C, L, M, P, ASOC. PRO. VIV. CONSTRUCCIÓN CIVIL MZS. D, Q.
San Antonio de Chaclla (9:30 a.m. a 5:30 p.m.)
- AV.MAYTA CAPAC CON AV.HUAYNA CAPAC
San Antonio de Chaclla (1:00 p.m. a 2:00 p.m.)
- ASOC. DE POB. EL CERCADO DEL ANX. 22 JICAMARCA MZS. E1, E2, X, XA, AGRUP. FAM. SOL NACIENTE LAS VEGAS MZ. I, LA QUEBRADA DE CANTO GRANDE SCT. EL CERCADO MZ. E1, A.H. LAS PRADERAS DE JICAMARCA MZ. E1.
Huaral (8:30 a.m. a 5:30 p.m.)
- CENTRO POBLADO CAQUI: CALLE LAS CASUARINAS, LOS LAURELES, LOS ROBLES, NARANJAL, LOS NOGALES, PASAJE EL MIRADOR; UBICADOS EN EL DISTRITO DE AUCALLAMA.
JUEVES 8 DE OCTUBRE
Lima (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- AV.LOS MATERIALES CON CA. VICTOR REYNEL
VIERNES 9 DE OCTUBRE
Ventanilla (9:30 a.m. a 6:00 p.m.)
- A.H. PROY. PILOTO NUEVO PACHACUTEC MZS. M2, M3, M4, N3, N4, O2, O3, O4, P3, P4, Q4, R3, R4, S3, S4, T4,
San Martín de Porres (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- AV. 27 DE NOVIEMBRE CDRA. 4, JR. ANDAHUAYLAS CDRA. 4, AV. PERÚ CDRAS. 32, 33, 34, JR. JUNÍN CDRAS. 33, 34, JR. PASCO CDRAS. 32, 33, 34, JR. CHACHAPOYAS CDRA. 4, JR. IQUITOS CDRA. 4, JR. HUÁNUCO CDRA. 34.
Callao (9:00 a.m. a 7:00 p.m.)
- PRO. VIV. LAS MAGNOLIAS MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A.H. PIEDRA LIZA MZS. A, B, C, D, E, F, G, PRO. VIV. COSTA AZUL DE OQUENDO MZS. B, C, D, E, I, J, AV PARCELA 10 SECCION 4 EXFUNDO OQUENDO M S/N, PROG. VIV. SAN CARLOS MZS. A, B, C, PRO. VIV. PRADERAS DE OQUENDO MZS. A, B, C, J, A.H. PIEDRA LIZA TABOADA MZS. A, B, C, D, E, F, G, ASOC. SAN VALENTÍN MZS. E, F, AV. F CDRA. 930.
Lima Cercado (12:00 p.m. a 1:00 p.m.)
- AV. ENRIQUE MEIGGS CDRAS. 7, 8, 9, AV. ESPERANZA CDRAS. 7, 8, 9, CALLE ESTRELLA CDRA. 9, CALLE FERREÑAFE CDRA. 2, PSJE. HUILLAC ÑUSTA CDRA. 2, P.J. VILLA MARÍA DEL PERPETUO SOCORRO MZS. 3, 4, P.J. EL PLANETA MZS. 1, 2, 3, 7.
SÁBADO 10 DE OCTUBRE
Independencia/ San Martín de Porres (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- JR. OLLANTAYTAMBO CDRAS. 7, 8, 9, JR. AYAR CACHI CDRA. 1, JR. BAÑOS DEL INCA CDRAS. 3, 4, JR. AYAR UCHU CDRA. 1, JR. MANCO SEGUNDO CDRAS. 1, 2, CALLE LAS CHULPAS CDRA. 1.
Ventanilla (8:00 a.m. a 6:30 p.m.)
- A.H. LOS JARDINES DEL MIRADOR MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, A.H. 12 DE DICIEMBRE MZS. A, B, C, D, E, F, H, I, A.H. JOSÉ OLAYA BALANDRA MZS. B1, C2, E2, J, K, K1, L1, V1, W1, X1, A.H. LAS BRISAS PARCELA C PACHACUTEC MZS. A, C, D, E, F, A.H. ECOLÓGICO PILOTO SANTA ROSA MZS. I, J, K, L.
Independencia/ San Martín de Porres (11:00 a.m. a 12:00 p.m.)
- AV. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE CDRAS. 3, 4, 5, AV. GRAL. CLEMENT CDRAS. 8, 9, AV. JOSÉ LEGUÍA Y MELÉNDEZ CDRA. 8.
DOMINGO 11 DE OCTUBRE
San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- AV. PROCERES 649 MZ. N-1 LT.7 URB.CAMPOY I ETAP
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.