Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes programados de luz que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población que tenga en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, según el distrito de residencia.

Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes programados de luz que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población que tenga en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, según el distrito de residencia. Corte de luz en Lima y Callao: MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE Rímac (8:00 a.m. a 6:00 p.m.) A.H. BALCÓN DEL RÍMAC MZS. H, J, K, L, M, N, R, T, X, Z, A.H. MANUEL SEOANE CORRALES MZS. A2, A3, A4, A4, A5, A6, A7, A8, D, E, F, G, I, A.H. JESÚS OROPEZA CHONTA MZS. H, W, Y, A.H. VICTOR H. DE LA TORRE MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, A.H. FLOR DE AMANCAES MZS. A, ASOC. POB. AQUILINO SAM JARA MZS. A, C. San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. a 6:00 p.m.) JR. ANTISUYO CDRAS. 4, 5, AV. CAJAMARQUILLA CDRA. 7, AV. GRAN CHIMÚ CDRAS. 6, 7, JR. LOS CHASQUIS CDRAS. 6, 7, 8, AV. PIRÁMIDE DEL SOL CDRAS. 3, 4, 5, JR. SAN FEDERICO CDRAS. 6, 7, JR. SAN LUIS GONZAGA CDRA. 5, JR. TIAHUANACO CDRA. 6, JR. LOS MOCHICAS CDRAS. 5, 6, JR. EL LANZÓN CDRAS. 3, 4, JR. LAS QUENAS CDRA. 4. San Miguel (8:00 a.m. a 4:00 p.m.) CALLE AUSANGATE CDRA. 6, AV. DE LOS PRECURSORES CDRAS. 5, 6, 7, CALLE PACAMARCA CDRA. 2, CALLE VILLAC UMO CDRA. 1, AV. ELMER FAUCETT CDRA. 3, CALLE CHINCHAYSUYO CDRAS. 2, 3, CALLE CAYRUCACHI CDRAS. 2, 3, CALLE COLLAGATE CDRA. 6, CALLE HUANDOY CDRAS. 5, 6, JR. INCAHUASI CDRA. 2, CALLE PUMACURCO CDRA. 2, PSJE. TÚPAC AMARU CDRA. 1. San Martín de Porres (8:30 a.m. a 6:30 p.m.) ASOC. PRO. VIV. RES. MONTE AZUL MZ. I, URB. LOS NARANJOS II ETP. MZS. N2, Ñ2. San Martín de Porres/ Los Olivos (8:30 a.m. a 6:30 p.m.) ASOC. VIV. LAS GARDENIAS DE LA PRADERA MZS. A, B, C, D, E, PRO. VIV. MONTERROSA I ETP MZS. A, B. Ventanilla (9:00 a.m. a 5:00 p.m.) A.H. COSMOVISIÓN MZS. A, B, C, D, E, F, G, M, N, A.H. 4 SUYOS MZS. D, E, I, J, L, A.H. APACOP MZS. A, B, C, L, M, P, ASOC. PRO. VIV. CONSTRUCCIÓN CIVIL MZS. D, Q. San Antonio de Chaclla (9:30 a.m. a 5:30 p.m.) AV.MAYTA CAPAC CON AV.HUAYNA CAPAC San Antonio de Chaclla (1:00 p.m. a 2:00 p.m.) ASOC. DE POB. EL CERCADO DEL ANX. 22 JICAMARCA MZS. E1, E2, X, XA, AGRUP. FAM. SOL NACIENTE LAS VEGAS MZ. I, LA QUEBRADA DE CANTO GRANDE SCT. EL CERCADO MZ. E1, A.H. LAS PRADERAS DE JICAMARCA MZ. E1. Huaral (8:30 a.m. a 5:30 p.m.) CENTRO POBLADO CAQUI: CALLE LAS CASUARINAS, LOS LAURELES, LOS ROBLES, NARANJAL, LOS NOGALES, PASAJE EL MIRADOR; UBICADOS EN EL DISTRITO DE AUCALLAMA. JUEVES 8 DE OCTUBRE Lima (9:00 a.m. a 5:00 p.m.) AV.LOS MATERIALES CON CA. VICTOR REYNEL VIERNES 9 DE OCTUBRE Ventanilla (9:30 a.m. a 6:00 p.m.) A.H. PROY. PILOTO NUEVO PACHACUTEC MZS. M2, M3, M4, N3, N4, O2, O3, O4, P3, P4, Q4, R3, R4, S3, S4, T4, San Martín de Porres (9:00 a.m. a 6:00 p.m.) AV. 27 DE NOVIEMBRE CDRA. 4, JR. ANDAHUAYLAS CDRA. 4, AV. PERÚ CDRAS. 32, 33, 34, JR. JUNÍN CDRAS. 33, 34, JR. PASCO CDRAS. 32, 33, 34, JR. CHACHAPOYAS CDRA. 4, JR. IQUITOS CDRA. 4, JR. HUÁNUCO CDRA. 34. Callao (9:00 a.m. a 7:00 p.m.) PRO. VIV. LAS MAGNOLIAS MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A.H. PIEDRA LIZA MZS. A, B, C, D, E, F, G, PRO. VIV. COSTA AZUL DE OQUENDO MZS. B, C, D, E, I, J, AV PARCELA 10 SECCION 4 EXFUNDO OQUENDO M S/N, PROG. VIV. SAN CARLOS MZS. A, B, C, PRO. VIV. PRADERAS DE OQUENDO MZS. A, B, C, J, A.H. PIEDRA LIZA TABOADA MZS. A, B, C, D, E, F, G, ASOC. SAN VALENTÍN MZS. E, F, AV. F CDRA. 930. Lima Cercado (12:00 p.m. a 1:00 p.m.) AV. ENRIQUE MEIGGS CDRAS. 7, 8, 9, AV. ESPERANZA CDRAS. 7, 8, 9, CALLE ESTRELLA CDRA. 9, CALLE FERREÑAFE CDRA. 2, PSJE. HUILLAC ÑUSTA CDRA. 2, P.J. VILLA MARÍA DEL PERPETUO SOCORRO MZS. 3, 4, P.J. EL PLANETA MZS. 1, 2, 3, 7. SÁBADO 10 DE OCTUBRE Independencia/ San Martín de Porres (8:00 a.m. a 6:00 p.m.) JR. OLLANTAYTAMBO CDRAS. 7, 8, 9, JR. AYAR CACHI CDRA. 1, JR. BAÑOS DEL INCA CDRAS. 3, 4, JR. AYAR UCHU CDRA. 1, JR. MANCO SEGUNDO CDRAS. 1, 2, CALLE LAS CHULPAS CDRA. 1. Ventanilla (8:00 a.m. a 6:30 p.m.) A.H. LOS JARDINES DEL MIRADOR MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, A.H. 12 DE DICIEMBRE MZS. A, B, C, D, E, F, H, I, A.H. JOSÉ OLAYA BALANDRA MZS. B1, C2, E2, J, K, K1, L1, V1, W1, X1, A.H. LAS BRISAS PARCELA C PACHACUTEC MZS. A, C, D, E, F, A.H. ECOLÓGICO PILOTO SANTA ROSA MZS. I, J, K, L. Independencia/ San Martín de Porres (11:00 a.m. a 12:00 p.m.) AV. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE CDRAS. 3, 4, 5, AV. GRAL. CLEMENT CDRAS. 8, 9, AV. JOSÉ LEGUÍA Y MELÉNDEZ CDRA. 8. DOMINGO 11 DE OCTUBRE San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. a 4:00 p.m.) AV. PROCERES 649 MZ. N-1 LT.7 URB.CAMPOY I ETAP