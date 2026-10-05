Sedapal anuncia corte de agua en diversas zonas de cuatro distritos.(Foto: GEC/Archivo)
Sedapal anuncia corte de agua en diversas zonas de cuatro distritos.(Foto: GEC/Archivo)
/ JOSE ROJAS BASHE
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

MARTES 6 DE OCTUBRE

Santa Anita (1:00p. m. hasta 11:50 p. m)

  • Asoc. Las Flores
  • Asoc. Vivienda Las Vegas
  • Asoc. Cultura Peruana Moderna
  • Asoc. Los Portales de Santa Anita
  • Urb. Primavera
  • Asoc. Vivienda Santa Cruz de Vista Alegre
  • Asoc. Sol de Santa Anita
  • APV Sol de Santa Anita

San Isidro (12:00 m. hasta 11:00 p. m)

  • Urb. Chacarilla de Santa Cruz
  • Urb. San Isidro

Rímac (12:00 m. hasta 8:00 p. m)

  • A.H. Villa San Cristóbal
  • Barrio Leticia
  • Barrio Piedra Liza
  • P.J. Villa Fátima
  • P.J. Villa María del Rímac
  • A.H. Sector 1 Grupo 1

Villa María del Triunfo (8:00 a. m. hasta 8:00 p. m)

  • P.J. José C. Mariátegui Sector San Gabriel Alto
  • Sector Vallecitos Bajo
  • Sector Vallecitos Alto
  • A.H. 30 de Agosto
  • A.H. José C. Mariátegui
  • P.J. San Gabriel Alto
  • A.H. Brilla el Sol
  • A.H. Horacio Zevallos Gómez
  • A.H. El Paraíso
  • A.H. Villa Limatambo
  • A.H. 1 de Enero
  • A.H. Las Lomas
  • A.H. Las Malvinas
  • A.H. Caminos de la Hermandad
  • A.H. 3 de Mayo
  • A.H. Monte Bektu
  • A.H. Villa Limatambo Sector 8
  • A.H. Las Américas

Ate (7:00a. m. hasta 7:00 p. m)

  • A.H. Huaycán Zona S - Renacer de Julio
  • P.S. 1, 2, 3, 4, 5 y 7
  • Calle 2
  • Calle 7
  • Calle S/N