El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO
MARTES 6 DE OCTUBRE
Santa Anita (1:00p. m. hasta 11:50 p. m)
- Asoc. Las Flores
- Asoc. Vivienda Las Vegas
- Asoc. Cultura Peruana Moderna
- Asoc. Los Portales de Santa Anita
- Urb. Primavera
- Asoc. Vivienda Santa Cruz de Vista Alegre
- Asoc. Sol de Santa Anita
- APV Sol de Santa Anita
San Isidro (12:00 m. hasta 11:00 p. m)
- Urb. Chacarilla de Santa Cruz
- Urb. San Isidro
Rímac (12:00 m. hasta 8:00 p. m)
- A.H. Villa San Cristóbal
- Barrio Leticia
- Barrio Piedra Liza
- P.J. Villa Fátima
- P.J. Villa María del Rímac
- A.H. Sector 1 Grupo 1
Villa María del Triunfo (8:00 a. m. hasta 8:00 p. m)
- P.J. José C. Mariátegui Sector San Gabriel Alto
- Sector Vallecitos Bajo
- Sector Vallecitos Alto
- A.H. 30 de Agosto
- A.H. José C. Mariátegui
- P.J. San Gabriel Alto
- A.H. Brilla el Sol
- A.H. Horacio Zevallos Gómez
- A.H. El Paraíso
- A.H. Villa Limatambo
- A.H. 1 de Enero
- A.H. Las Lomas
- A.H. Las Malvinas
- A.H. Caminos de la Hermandad
- A.H. 3 de Mayo
- A.H. Monte Bektu
- A.H. Villa Limatambo Sector 8
- A.H. Las Américas
Ate (7:00a. m. hasta 7:00 p. m)
- A.H. Huaycán Zona S - Renacer de Julio
- P.S. 1, 2, 3, 4, 5 y 7
- Calle 2
- Calle 7
- Calle S/N
Seguir temas