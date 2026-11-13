El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE

Rímac

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Ampliación 6 de Agosto, A. H. 6 de Agosto, A. H. Laura Caller, A. H. La Cantera de Amancaes, A. H. Municipal 3B, A. H. Balcón del Rímac.

Lurigancho