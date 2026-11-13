El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO
SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE
Rímac
- Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Ampliación 6 de Agosto, A. H. 6 de Agosto, A. H. Laura Caller, A. H. La Cantera de Amancaes, A. H. Municipal 3B, A. H. Balcón del Rímac.
Lurigancho
- Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en urb. Las Terrazas de Caraponguillo 3ra etapa, urb. Las Terrazas de Caraponguillo 4ta etapa, mzs. A, B, C, D, E, F, mzs. G, H, I, J, K, L.
- Desde las 12 m. hasta las 11:50 p. m. en urb. El Mirasol de Huampaní 1ra etapa calle 1 y calle 2, urb. El Haras calle 1 y calle 2. Urb. El Mirasol de Huampaní II etapa calle 3 hasta la calle 10, urb. El Mirasol de Huampaní III etapa.
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