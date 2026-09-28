Octubre vuelve a teñir de morado las calles de Lima y, con él, regresa una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias de la capital. Miles de fieles se preparan para acompañar al Señor de los Milagros durante sus tradicionales recorridos por el Centro Histórico, una tradición que cada año modifica por algunas horas la dinámica habitual de la ciudad. Para este 2026, el calendario contempla cinco jornadas procesionales y la primera de ellas tendrá lugar este sábado 3 de octubre. Las sagradas andas partirán desde el Santuario de las Nazarenas al mediodía para iniciar un trayecto que atravesará importantes arterias del Cercado de Lima antes de concluir nuevamente en el templo. La jornada estará enmarcada en el lema “Con el Señor de los Milagros y León, abramos el corazón”, que acompañará las actividades de la Hermandad durante esta temporada.

El primer encuentro con los fieles

La primera jornada arrancará cerca de las 12 del día desde el Santuario de las Nazarenas. A partir de ese momento, la imagen del Cristo de Pachacamilla emprenderá su desplazamiento por distintas calles del Centro de Lima, donde se espera la presencia de numerosos devotos que tradicionalmente siguen el recorrido a pie.

El trayecto comprenderá sectores de la avenida Tacna y continuará hacia la avenida Emancipación, antes de ingresar por el jirón Chancay y avanzar hasta el jirón Conde de Superunda. Posteriormente, la procesión tomará nuevamente la avenida Tacna para completar su retorno hacia el Santuario de las Nazarenas.

Estas vías tendrán cambios temporales

La presencia de las andas en las calles obligará a realizar ajustes en la circulación vehicular mientras avance la procesión. Entre las principales vías involucradas figuran la avenida Tacna, la avenida Emancipación, el jirón Chancay y el jirón Conde de Superunda, por donde el tránsito tendrá restricciones durante el paso de la comitiva religiosa.

Las medidas no serán permanentes y estarán sujetas al avance de la procesión. Efectivos de la Policía Nacional y las autoridades encargadas de la gestión del transporte tendrán a su cargo el control de la circulación para facilitar tanto el desplazamiento de los vehículos como el tránsito de los miles de asistentes.

¿Qué deben tener en cuenta los pasajeros?

Los cambios también pueden alcanzar a quienes utilizan diariamente el transporte público para movilizarse por el Centro de Lima. Los servicios que habitualmente emplean las avenidas y jirones incluidos en el recorrido pueden experimentar modificaciones mientras permanezcan cerradas determinadas vías.

Ante este escenario, los usuarios que tengan previsto desplazarse por la zona durante la jornada deberían revisar antes de salir las actualizaciones proporcionadas por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). La información oficial permitirá conocer eventuales variaciones en los recorridos o medidas especiales adoptadas para ese día.

Lima inicia su tradicional mes morado

El retorno de las procesiones marca, una vez más, el inicio de uno de los periodos de mayor movimiento religioso en Lima. Durante octubre, el color morado vuelve a ocupar un lugar destacado en distintos puntos de la ciudad y miles de personas se congregan alrededor de una tradición que forma parte de la identidad cultural y religiosa de la capital.

La primera jornada del 3 de octubre será apenas el comienzo de un calendario compuesto por cinco salidas procesionales. Mientras los fieles se preparan para acompañar al Señor de los Milagros, quienes necesiten atravesar el Centro Histórico deberán considerar las restricciones temporales y organizar sus desplazamientos tomando en cuenta el avance de las andas.