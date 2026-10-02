Tras los devastadores eventos que culminaron en el secuestro de capitanes clave como Yami Sukehiro y William Vangeance por parte de la Tríada Oscura, la misión de los Caballeros Mágicos es clara: lanzar una invasión de rescate al Reino de la Pica. En esta nueva entrega presenciaremos el resultado del entrenamiento intensivo de nuestros protagonistas. Aquí te contamos la hora confirmada de estreno del Capítulo 1 de la Temporada 2 de “Black Clover”.

Hora de estreno del capítulo 1 de la Temporada 2 de “Black Clover”

El estreno del Capítulo 1 de la Temporada 2 en la televisión japonesa está programado para las 11:00 p.m. (JST) del 3 de octubre de 2026 a través de TV Tokyo. Debido a la diferencia horaria, en Crunchyroll se emite simultáneamente el mismo 3 de octubre por la mañana / mediodía según tu zona horaria local:

Perú: 9:00 AM

9:00 AM Colombia: 9:00 AM

9:00 AM Ecuador: 9:00 AM

9:00 AM México (CDMX): 9:00 AM

9:00 AM Chile: 10:00 AM

10:00 AM Venezuela: 10:00 AM

10:00 AM Bolivia: 10:00 AM

10:00 AM República Dominicana: 10:00 AM

10:00 AM Argentina: 11:00 AM

11:00 AM Uruguay: 11:00 AM

11:00 AM Brasil: 11:00 AM

11:00 AM España (Península): 4:00 PM (16:00 hs)

4:00 PM (16:00 hs) Estados Unidos: 7:00 AM (PT) / 10:00 AM (ET)

Dónde y cómo ver el estreno del Capítulo 1 de la Temporada 2

El primer capítulo estará disponible en simuldub/simulcast a nivel global para que no te pierdas ningún detalle de la emisión oficial en Japón:

Plataforma principal de streaming: Crunchyroll emitirá de manera exclusiva la serie en simulcast para Latinoamérica, España, Norteamérica y otras regiones globales.

emitirá de manera exclusiva la serie en simulcast para Latinoamérica, España, Norteamérica y otras regiones globales. Requisitos: Necesitarás una suscripción activa (Crunchyroll Premium) para acceder al capítulo 1 el mismo día de su lanzamiento.

Necesitarás una suscripción activa (Crunchyroll Premium) para acceder al capítulo 1 el mismo día de su lanzamiento. Opciones de audio y subtítulos: La serie se estrenará inicialmente en versión original en japonés con subtítulos en español (Latinoamérica y España), confirmándose opciones de doblaje en fechas posteriores.

Guía de capítulos y estructura de la Temporada 2

La segunda temporada de “Black Clover” estará estructurada en una producción en dos partes (cours) para garantizar una adaptación fluida del arco final:

Estructura total: La temporada comprenderá un total aproximado de 26 episodios .

La temporada comprenderá un total aproximado de . Parte 1 (Cour 1 - Otoño 2026): Arranca este 3 de octubre de 2026 con 13 episodios enfocados enteramente en el Spade Kingdom Raid Arc .

Arranca este con 13 episodios enfocados enteramente en el . Calendario de emisión estimado (Parte 1):



Parte 2 (Cour 2): Los 13 episodios restantes están programados para estrenarse como la continuación directa que dará cierre a la serie

Tráiler oficial de la Temporada 2 de “Black Clover”

Ficha técnica de “Black Clover” - Temporada 2