La Temporada 2 de "Black Clover" arranca con la gran batalla para rescatar al capitán Yami Sukehiro. Te contamos la hora exacta de emisión en Crunchyroll, fechas del calendario y todos los detalles del nuevo arco. (Foto. Crunchyroll)
La Temporada 2 de "Black Clover" arranca con la gran batalla para rescatar al capitán Yami Sukehiro. Te contamos la hora exacta de emisión en Crunchyroll, fechas del calendario y todos los detalles del nuevo arco. (Foto. Crunchyroll)
Por Paolo Valdivia

Tras los devastadores eventos que culminaron en el secuestro de capitanes clave como Yami Sukehiro y William Vangeance por parte de la Tríada Oscura, la misión de los Caballeros Mágicos es clara: lanzar una invasión de rescate al Reino de la Pica. En esta nueva entrega presenciaremos el resultado del entrenamiento intensivo de nuestros protagonistas. Aquí te contamos la .

Hora de estreno del capítulo 1 de la Temporada 2 de “Black Clover”

El estreno del Capítulo 1 de la Temporada 2 en la televisión japonesa está programado para las 11:00 p.m. (JST) del 3 de octubre de 2026 a través de TV Tokyo. Debido a la diferencia horaria, en Crunchyroll se emite simultáneamente el mismo 3 de octubre por la mañana / mediodía según tu zona horaria local:

  • Perú: 9:00 AM
  • Colombia: 9:00 AM
  • Ecuador: 9:00 AM
  • México (CDMX): 9:00 AM
  • Chile: 10:00 AM
  • Venezuela: 10:00 AM
  • Bolivia: 10:00 AM
  • República Dominicana: 10:00 AM
  • Argentina: 11:00 AM
  • Uruguay: 11:00 AM
  • Brasil: 11:00 AM
  • España (Península): 4:00 PM (16:00 hs)
  • Estados Unidos: 7:00 AM (PT) / 10:00 AM (ET)

Dónde y cómo ver el estreno del Capítulo 1 de la Temporada 2

El primer capítulo estará disponible en simuldub/simulcast a nivel global para que no te pierdas ningún detalle de la emisión oficial en Japón:

  • Plataforma principal de streaming: Crunchyroll emitirá de manera exclusiva la serie en simulcast para Latinoamérica, España, Norteamérica y otras regiones globales.
  • Requisitos: Necesitarás una suscripción activa (Crunchyroll Premium) para acceder al capítulo 1 el mismo día de su lanzamiento.
  • Opciones de audio y subtítulos: La serie se estrenará inicialmente en versión original en japonés con subtítulos en español (Latinoamérica y España), confirmándose opciones de doblaje en fechas posteriores.

Guía de capítulos y estructura de la Temporada 2

La segunda temporada de “Black Clover” estará estructurada en una producción en dos partes (cours) para garantizar una adaptación fluida del arco final:

  • Estructura total: La temporada comprenderá un total aproximado de 26 episodios.
  • Parte 1 (Cour 1 - Otoño 2026): Arranca este 3 de octubre de 2026 con 13 episodios enfocados enteramente en el Spade Kingdom Raid Arc.
  • Calendario de emisión estimado (Parte 1):
  • Parte 2 (Cour 2): Los 13 episodios restantes están programados para estrenarse como la continuación directa que dará cierre a la serie

Tráiler oficial de la Temporada 2 de “Black Clover”

Ficha técnica de “Black Clover” - Temporada 2

  • Título original: Black Clover 2nd Season (ブラッククローバー)
  • Fecha de estreno: 3 de octubre de 2026
  • Creador original / Manga: Yūki Tabata
  • Estudio de animación: Studio Pierrot
  • Género: Shonen, Acción, Fantasía oscura, Magia
  • Distribuidora oficial: Crunchyroll (Streaming global fuera de Asia)
  • Formato de emisión: Serie TV en 2 partes (26 episodios en total)
  • Idioma: Japonés (con subtítulos en español) y Doblaje (Por confirmar fecha)
  • Arco principal: Arco de la Incursión en el Reino de la Pica (Spade Kingdom Raid Arc)
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