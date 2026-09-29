El universo creado por Masashi Kishimoto está listo para marcar un nuevo hito en la historia del anime. La cuenta oficial de la franquicia ha confirmado que durante la New York Comic Con (NYCC) 2026 se revelarán detalles cruciales sobre la esperada Nueva Serie Limitada de Anime de TV de “NARUTO”.

El anuncio se llevará a cabo en el marco de un panel especial dedicado a la obra, generando enorme expectativa entre la comunidad otaku que aguarda el regreso de la historia clásica a las pantallas.

¿Qué se sabe sobre la nueva serie limitada de anime de “NARUTO”?

Aunque los detalles argumentales se mantienen bajo estricto secreto, la confirmación de una “serie limitada” apunta a un proyecto de alta calidad de animación enfocado en arcos o momentos específicos de la franquicia.

Exciting NARUTO news is coming to NYCC 2026🍃



Details on the New NARUTO TV Anime Limited Series will be revealed at the NARUTO Special Stage.



Can't make it to NYCC? Watch WW livestream on Youtube📺



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Details below 👇 https://t.co/vOHybPdB9L — NARUTO OFFICIAL (@NARUTO_info_en) September 29, 2026

Las principales teorías entre los seguidores sugieren:

Los 4 episodios especiales del 20.° aniversario: Muchos fans esperan que finalmente se fije la fecha de estreno de los capítulos conmemorativos que fueron pospuestos para mejorar su calidad de producción.

Muchos fans esperan que finalmente se fije la fecha de estreno de los capítulos conmemorativos que fueron pospuestos para mejorar su calidad de producción. Adaptación de novelas ligeras o mangas spin-off: Relatos como Sasuke Retsuden, Kakashi Retsuden o las historias de la era de los Fundadores (Hashirama y Madara) podrían recibir una miniserie dedicada.

Relatos como Sasuke Retsuden, Kakashi Retsuden o las historias de la era de los Fundadores (Hashirama y Madara) podrían recibir una miniserie dedicada. Remake visual o reacondicionamiento de arcos icónicos: Una revisión moderna con estándares de animación actuales para batallas legendarias del anime original.

Fecha y horario del anuncio de “Naruto” en NYCC 2026

El evento contará con el “NARUTO Special Stage”, un escenario exclusivo donde el equipo de producción y la editorial compartirán los primeros adelantos, pósteres oficiales y posiblemente el primer teaser trailer.

Para garantizar que nadie se quede fuera, la organización confirmó que el panel contará con transmisión en vivo global (WW Live Stream) de forma gratuita a través del canal oficial de la franquicia en YouTube.

Dónde ver la transmisión en vivo del evento de “Naruto”

Los fans de todo el mundo podrán seguir el anuncio en tiempo real mediante la plataforma de vídeo de Google. Se recomienda estar atentos a las redes sociales oficiales (@Naruto_info_en) horas antes del panel para conocer el enlace directo y los horarios adaptados a cada zona geográfica (América Latina, España y Estados Unidos).

Este movimiento confirma que la franquicia sigue más viva que nunca, reavivando la llama de la voluntad de fuego a más de dos décadas de su debut.