La icónica banda japonesa Flow confirmó su llegada a Perú como parte de su gira “Naruto The Rock World Tour 2026”. El concierto se llevará a cabo el próximo 7 de julio en Costa 21 y la preventa exclusiva con tarjetas Interbank será los días 5 y 6 de mayo a través de Teleticket.

Reconocidos como uno de los grupos más influyentes del j-rock, Flow ha conquistado a millones de fans en todo el mundo gracias a sus temas para el anime, especialmente ‘Naruto’. Canciones como “GO!!!”, “Sign” y “Re:member” se han convertido en himnos generacionales.

Este tour internacional está centrado exclusivamente en el repertorio vinculado al universo de ‘Naruto’. La gira ya ha recorrido Europa, América y Asia, reuniendo a miles de fanáticos en todos los escenarios.

Flow, banda japonesa que interpreta temas de "Naruto" y "Dragon Ball Z", llega a Lima el próximo 7 de julio. (Foto: Difusión)

La banda japonesa no solo ha marcado el anime, sino también se ha posicionado como un referente del anisong a nivel internacional. Su potente puesta en escena y la carga emocional de sus canciones convierten cada concierto en una experiencia inolvidable.

En Perú, la expectativa es alta, ya que el concierto promete ser una oportunidad única para revivir en vivo los momentos más memorables de ‘Naruto’.

El concierto se llevará a cabo el 7 de julio en Costa 21. Los fans podrán gritar a viva voz “¡We are fighting dreamers!”.

Flow, banda japonesa que interpreta temas de "Naruto" y "Dragon Ball Z", anuncian concierto en Lima. (Foto: Instagram / @masterliveperu)

Cabe recordar que la preventa exclusiva con tarjetas Interbank será los días 5 y 6 de mayo a través de Teleticket, con hasta un 15% de descuento.