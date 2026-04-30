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Flow, banda japonesa que interpreta temas de "Naruto" y "Dragon Ball Z", llega a Lima el próximo 7 de julio. (Foto: Difusión)
Flow, banda japonesa que interpreta temas de "Naruto" y "Dragon Ball Z", llega a Lima el próximo 7 de julio. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La icónica banda japonesa Flow confirmó su llegada a Perú como parte de su gira “Naruto The Rock World Tour 2026”. El concierto se llevará a cabo el próximo 7 de julio en Costa 21 y la preventa exclusiva con tarjetas Interbank será los días 5 y 6 de mayo a través de Teleticket.

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