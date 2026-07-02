La banda japonesa Flow atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera con el rotundo éxito de su gira “Naruto The Rock World Tour 2026”, que ha registrado récords de asistencia y una alta demanda de entradas en las ciudades donde se presentará. Ahora, se prepara para ofrecer en Lima un esperado show el 7 de julio en Costa 21.
La banda japonesa Flow atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera con el rotundo éxito de su gira “Naruto The Rock World Tour 2026”, que ha registrado récords de asistencia y una alta demanda de entradas en las ciudades donde se presentará. Ahora, se prepara para ofrecer en Lima un esperado show el 7 de julio en Costa 21.
El grupo, reconocido por interpretar algunos de los temas más icónicos del animeNaruto, continúa consolidando su alcance internacional. A pocos días del espectáculo en Lima, todavía quedan las últimas entradas disponibles a través de Teleticket.
El entusiasmo por la gira también se refleja en otros países de Latinoamérica. En Chile, Argentina y México, la venta de boletos se agotó rápidamente, demostrando el gran interés de sus seguidores por ver en vivo a una de las bandas japonesas más representativas del universo anime.
El éxito de la gira no se limita a la región. Flow también recorrerá varias ciudades de Asia durante una segunda etapa que incluirá presentaciones en Hong Kong, Singapur, Bangkok, Taipéi y Manila.
Con una trayectoria de más de 15 años, Flow ha construido una sólida carrera dentro de la música japonesa. La banda suma más de 30 sencillos, 10 álbumes de estudio publicados bajo Sony Music Entertainment Japan y exitosas giras internacionales como “Naruto The Rock World Tour” y “Anime Shibari World Tour”, que los han llevado por América, Europa y Asia.
La relación con el público peruano también se ha fortalecido con el tiempo. En anteriores visitas, la agrupación consiguió conciertos con localidades agotadas, convirtiendo al país en una de sus plazas más importantes de Latinoamérica.
Durante el show en Lima, los asistentes podrán disfrutar en vivo de canciones emblemáticas como “GO!!!”, “Sign” y “Re:member”, temas que se convirtieron en himnos para los seguidores de Naruto.
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