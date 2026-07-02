Flow marca su regreso a Perú en medio de su exitosa gira “Naruto The Rock World Tour 2026”. (Foto: Difusión)
Flow marca su regreso a Perú en medio de su exitosa gira “Naruto The Rock World Tour 2026”. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La banda japonesa Flow atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera con el rotundo éxito de su gira “Naruto The Rock World Tour 2026”, que ha registrado récords de asistencia y una alta demanda de entradas en las ciudades donde se presentará. Ahora, se prepara para ofrecer en Lima un esperado show el 7 de julio en Costa 21.

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