Por José Templo

El pasado viernes 26 de junio, la capital peruana fue testigo de una jornada marcada por la música y la solidaridad en el Estadio Nacional de Lima. En medio de su exitosa gira internacional “Lo que el seco no dijo”, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona detuvo su presentación en vivo para enviar un emotivo mensaje de apoyo hacia la comunidad venezolana, conmovida profundamente por los devastadores sismos que azotaron su territorio apenas cuarenta y ocho horas antes. Este gesto, acompañado por la exhibición de la bandera de Venezuela en las pantallas del recinto, conectó de inmediato con los miles de asistentes, convirtiendo una noche de música en un sincero momento de unión y hermandad latinoamericana ante una tragedia que mantiene en vilo a toda la región.

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