Por Ángel Navarro Quevedo

Hace dos años, el mayor problema de Ricardo Arjona no era la letra de su tema más exitoso, sino un dolor agudo en la columna. Seis epidurales le permitieron terminar su última gira, y luego vendría la cirugía. Dos tornillos, un reposo absoluto y un coágulo pulmonar lo mantuvieron entre la cama y la silla de ruedas. “Casi me cuesta el numerito”, explicó antes de su regreso, quizá el más esperado de su carrera: un recuento de su vida en formato de cabaré que desprende aquellas cosas que lo llevaron a la fama y aquellas que todavía lo mantienen sobre el escenario. Dentro de ese formato, la noche del viernes el guatemalteco ofreció uno de los conciertos más ambiciosos e íntimos de su carrera en el Estadio Nacional.

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