El Gran Combo de Puerto Rico anuncia segunda fecha en Lima tras lograr sold out. (Foto: Difusión)
El Gran Combo de Puerto Rico anuncia segunda fecha en Lima tras lograr sold out. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El Gran Combo de Puerto Rico confirmó un segundo concierto en Lima tras lograr el sold out en su primera fecha. La legendaria agrupación salsera ofrecerá un nuevo show el próximo viernes 18 de septiembre en el Gran Teatro Nacional.

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