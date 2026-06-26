La apertura de esta segunda fecha responde a la gran demanda registrada desde el anuncio del espectáculo. Debido a la disponibilidad del Gran Teatro Nacional y a la programación del recinto, realizar una segunda presentación el mismo día fue la única alternativa para atender el interés del público y ampliar el aforo disponible para los fanáticos.
El regreso de El Gran Combo de Puerto Rico vuelve a demostrar el fuerte vínculo que mantiene con el público peruano. Cada visita de la denominada “Universidad de la Salsa” genera gran expectativa y una rápida respuesta de los seguidores, consolidando a Lima como una de las plazas más importantes para la agrupación.
Con más de seis décadas de trayectoria, la orquesta continúa vigente dentro de la salsa y mantiene una convocatoria que reúne a distintas generaciones.
El Gran Teatro Nacional será nuevamente el escenario donde la agrupación ofrecerá un espectáculo con su formato completo en vivo, destacando por la calidad sonora y la cercanía que ofrece este recinto para disfrutar de la salsa en un ambiente especial.
La nueva función se realizará el viernes 18 de septiembre a las 8:45 p.m. y representa una nueva oportunidad para quienes no lograron conseguir boletos para la primera fecha.
Las entradas para esta segunda presentación de El Gran Combo de Puerto Rico estarán disponibles a través de Teleticket. Con esta nueva fecha, la Universidad de la salsa vuelve a confirmar su vigencia y el sólido respaldo del público peruano.