El Gran Combo de Puerto Rico confirmó un segundo concierto en Lima tras lograr el sold out en su primera fecha. La legendaria agrupación salsera ofrecerá un nuevo show el próximo viernes 18 de septiembre en el Gran Teatro Nacional.

La apertura de esta segunda fecha responde a la gran demanda registrada desde el anuncio del espectáculo. Debido a la disponibilidad del Gran Teatro Nacional y a la programación del recinto, realizar una segunda presentación el mismo día fue la única alternativa para atender el interés del público y ampliar el aforo disponible para los fanáticos.

El regreso de El Gran Combo de Puerto Rico vuelve a demostrar el fuerte vínculo que mantiene con el público peruano. Cada visita de la denominada “Universidad de la Salsa” genera gran expectativa y una rápida respuesta de los seguidores, consolidando a Lima como una de las plazas más importantes para la agrupación.

El Gran Combo de Puerto Rico anuncia segunda fecha en Lima tras lograr sold out. (Foto: Difusión)

Con más de seis décadas de trayectoria, la orquesta continúa vigente dentro de la salsa y mantiene una convocatoria que reúne a distintas generaciones.

El Gran Teatro Nacional será nuevamente el escenario donde la agrupación ofrecerá un espectáculo con su formato completo en vivo, destacando por la calidad sonora y la cercanía que ofrece este recinto para disfrutar de la salsa en un ambiente especial.

La nueva función se realizará el viernes 18 de septiembre a las 8:45 p.m. y representa una nueva oportunidad para quienes no lograron conseguir boletos para la primera fecha.

El Gran Combo de Puerto Rico anuncia segunda fecha en Lima tras lograr sold out. (Foto: Difusión)

Las entradas para esta segunda presentación de El Gran Combo de Puerto Rico estarán disponibles a través de Teleticket. Con esta nueva fecha, la Universidad de la salsa vuelve a confirmar su vigencia y el sólido respaldo del público peruano.