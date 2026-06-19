El Gran Combo de Puerto Rico anunció su regreso al Perú para presentarse en un concierto exclusivo el próximo 18 de septiembre en el Gran Teatro Nacional. La preventa de entradas se realizará del 23 al viernes 26 de junio a través de la página web de Teleticket.

La agrupación, conocida como “La universidad de la salsa”, llega a la capital peruana tras una exitosa gira internacional que reafirma su vigencia artística y su capacidad de convocatoria en escenarios de todo el mundo.

En el Perú, el impacto del grupo ha sido histórico, ya que sus presentaciones anteriores en el Gran Teatro Nacional lograron un sold out en pocas horas, confirmando la fuerte conexión con el público local. Además, han logrado llenar el Estadio Nacional de Lima en importantes festivales de salsa.

El espectáculo ofrecerá una experiencia cercana en un recinto diseñado para apreciar los detalles musicales, con un repertorio de clásicos que han consolidado a El Gran Combo de Puerto Rico como una de las grandes orquestas de la salsa.

Canciones emblemáticas como “Me Liberé”, “Trampolín”, “Brujería”, “Un Verano en Nueva York”, “Timbalero”, “Azuquita Pa’l Café” y “La Fiesta de Pilito”, entre muchos otros éxitos, formarán parte de una noche imperdible para los amantes de la música tropical.

“Perú forma parte de la historia de El Gran Combo de Puerto Rico. Don Rafael Ithier, quien hoy descansa en paz, siempre nos recordaba el enorme cariño que sentía por este país. Este concierto es un homenaje a su legado, pero también a la música peruana y a un público exigente y conocedor de los buenos ritmos”, señalaron los integrantes de la agrupación.

La preventa de entradas para ver a El Gran Combo de Puerto Rico en Perú estará disponible del 23 al 26 de junio en Teleticket, con un 20% de descuento utilizando cualquier medio de pago.