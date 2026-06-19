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El Gran Combo de Puerto Rico regresa a Perú con concierto en el Gran Teatro Nacional. (Foto: Difusión)
El Gran Combo de Puerto Rico regresa a Perú con concierto en el Gran Teatro Nacional. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El Gran Combo de Puerto Rico anunció su regreso al Perú para presentarse en un concierto exclusivo el próximo 18 de septiembre en el Gran Teatro Nacional. La preventa de entradas se realizará del 23 al viernes 26 de junio a través de la página web de Teleticket.

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