Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Andrés Calamaro regresa a Lima con su gira internacional “Como Cantor”. (Foto: Difusión)
Andrés Calamaro regresa a Lima con su gira internacional “Como Cantor”. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Andrés Calamaro, una de las figuras más influyentes del rock en español regresa a Perú el próximo 15 de septiembre en Costa 21. El artista argentino llegará a Lima como parte de su gira internacional “Como Cantor”, una propuesta que reúne los momentos más destacados de su trayectoria musical.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.