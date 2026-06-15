Andrés Calamaro, una de las figuras más influyentes del rock en español regresa a Perú el próximo 15 de septiembre en Costa 21. El artista argentino llegará a Lima como parte de su gira internacional “Como Cantor”, una propuesta que reúne los momentos más destacados de su trayectoria musical.

Con más de cuatro décadas de carrera, Andrés Calamaro ha construido un legado que lo posiciona como uno de los compositores, intérpretes y letristas más importantes de la música en español.

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En su concierto, el músico repasará algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio, además de presentar nuevas canciones. Clásicos como “Flaca”, “Paloma”, “Crímenes Perfectos”, “Sin Documentos”, “Te Quiero Igual”, “Estadio Azteca” y “Loco” forman parte del cancionero para este show.

Andrés Calamaro regresa a Lima con su gira internacional “Como Cantor”. (Foto: Difusión)

La trayectoria de Andrés Calamaro también ha sido reconocida por la industria musical internacional. La Academia Latina de la Grabación le ha otorgado seis Latin Grammy y más de 18 nominaciones en distintas categorías, incluyendo Mejor Álbum de Rock Vocal Solista, Mejor Álbum de Pop/Rock, Mejor Canción de Rock, Mejor Canción Pop/Rock entre otros.

La gira “Como Cantor” representa una oportunidad para revivir algunas de las etapas más memorables de la carrera del artista. El recorrido internacional ha despertado una gran expectativa entre sus seguidores en diversos países, quienes esperan reencontrarse con canciones que aún se mantienen en vigencia.

La preventa de entradas para el concierto de Andrés Calamaro se realizará los días viernes 19 y sábado 20 de junio desde las 10 a.m. a través de Teleticket, con hasta un 15% de descuento para clientes Interbank.

De esta manera, el ‘Salmón’ se une a la larga lista de artistas que se presentarán este 2026 en Lima. El rockero argentino espera cautivar al público peruano con un show que marque una conexión especial con sus seguidores.