La banda británica The Rolling Stones confirmó este sábado que su próximo disco se titulará ‘Foreign Tongues’, poniendo fin a meses de especulaciones alimentadas por mensajes enigmáticos en redes sociales y pistas compartidas por sus integrantes.

Mick Jagger, Ronnie Wood y Keith Richards utilizaron sus perfiles de Instagram para revelar fragmentos de la portada del álbum, los cuales, al ensamblarse, conforman un retrato completo.

Mientras Jagger mostró la parte inferior de la ilustración con su boca y mentón, Wood compartió la zona central y Richards la sección superior, donde destaca su característico pañuelo multicolor.

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El anuncio oficial llega tras la difusión de un clip de 13 segundos el pasado viernes, donde se observaba el icónico logotipo del grupo sobre un fondo animado.

La publicación estuvo acompañada por el emoji de un disco compacto, señal que los seguidores interpretaron como el preludio de un nuevo material de larga duración.

Además, en su estrategia, adoptaron el alias The Cockroaches, una identidad previamente utilizada para proyectos sorpresa. Bajo este nombre, lanzaron en abril una edición limitada en vinilo de “Rough And Twisted”, que se agotó en cuestión de horas.

De acuerdo con la agencia británica de noticias PA, la fecha de salida al mercado está programada para el 10 de julio, aunque todavía no se ha confirmado si el lanzamiento vendrá acompañado de una gira internacional.

Este trabajo sucede a ‘Hackney Diamonds’ (2023), álbum acreedor de un premio Grammy, y representa el primer esfuerzo discográfico consolidado con Steve Jordan en la batería, quien se incorporó tras el fallecimiento de Charlie Watts en 2021.

Con este lanzamiento, los Stones extienden una carrera iniciada en Londres en 1962 que suma 14 álbumes número uno y una permanencia histórica en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

*Con información de EFE

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