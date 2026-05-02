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Keith Richards, Mick Jagger, Ronnie Wood y Charlie Watts, los miembros de The Rolling Stones. | Foto: Difusión
Keith Richards, Mick Jagger, Ronnie Wood y Charlie Watts, los miembros de The Rolling Stones. | Foto: Difusión
/ Claude Gassian
Por Redacción EC

La banda británica The Rolling Stones confirmó este sábado que su próximo disco se titulará ‘Foreign Tongues’, poniendo fin a meses de especulaciones alimentadas por mensajes enigmáticos en redes sociales y pistas compartidas por sus integrantes.

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