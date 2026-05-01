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La complicación médica se detectó luego de que Álvarez notara una protuberancia inusual sobre la zona del ombligo | (Foto: Joel Alonzo)
La complicación médica se detectó luego de que Álvarez notara una protuberancia inusual sobre la zona del ombligo | (Foto: Joel Alonzo)
/ JOEL ALONZO
Por Redacción EC

El actor cómico y excandidato presidencial Carlos Álvarez fue sometido a una cirugía de emergencia la tarde del jueves para extirparle una hernia abdominal que ponía en riesgo su salud, según confirmó su productor Raúl Dávila.

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