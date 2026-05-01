El actor cómico y excandidato presidencial Carlos Álvarez fue sometido a una cirugía de emergencia la tarde del jueves para extirparle una hernia abdominal que ponía en riesgo su salud, según confirmó su productor Raúl Dávila.

La complicación fue detectada cuando Álvarez notó una protuberancia inusual en su ombligo, lo que llevó al diagnóstico de una hernia encapsulada y, como consecuencia, requirió una intervención de urgencia, según informó el comunicador a Trome.

La operación de Carlos Álvarez fue exitosa, pero aún no tiene fecha para su alta médica | (Foto: César Campos) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

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De acuerdo con Dávila, esta condición requería una atención inmediata debido a que, de no intervenirse a tiempo, existe el riesgo clínico de que se produzca una obstrucción en las vías del humorista.

Asimismo, relató que el procedimiento comenzó a la 1:34 p. m. y duró aproximadamente ochenta minutos. Luego, fue trasladado a una sala de recuperación, donde quedó bajo supervisión médica.

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“Ya salió de la intervención y se encuentra en sala de recuperación. Pronto será trasladado a piso para que descanse en la Clínica Limatambo”, manifestó el productor.

A pesar de este imprevisto, su productor afirmó que el retiro del comediante será breve, pues tiene dos nuevos espectáculos listos para estrenarse tan pronto como termine su hospitalización.

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