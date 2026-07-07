El excandidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez visitó este martes a Keiko Fujimori en su local partidario, tras su proclamación como presidenta electa del Perú.

A su salida, Álvarez dio a conocer que tuvieron una reunión muy cordial en la que coincidieron en varios puntos, sobre todo en los temas relacionados a la seguridad ciudadana.

“(Coincidimos) en muchos puntos, como por ejemplo leyes más drásticas, que se proteja y empodere más a la Policía, que las Fuerzas Armadas coadyuven a la seguridad ciudadana”, dijo.

“Pero lo más importante, que nos reconciliemos como peruanos y nos ayudemos a combatir la delincuencia, así fue como derrotamos al terrorismo”, agregó.

Álvarez también se refirió al pedido de indulto a Pedro Castillo que Roberto Sánchez puso a Keiko Fujimori como condición para iniciar un diálogo político.

“En el tema del señor Pedro Castillo solo puedo decir que los indultos, las gracias presidenciales, no pueden ser por el cálculo político, por una justicia selectiva o por conveniencia política, ni por presión. Tienen que ajustarse a las normas y leyes vigentes”, enfatizó.