Carlos Álvarez visitó a Keiko Fujimori en su local partidario. (Foto: Fuerza Popular)
Carlos Álvarez visitó a Keiko Fujimori en su local partidario. (Foto: Fuerza Popular)
Por Redacción EC

El excandidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez visitó este martes a Keiko Fujimori en su local partidario, tras su proclamación como presidenta electa del Perú.

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