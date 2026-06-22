Por Redacción EC

El excandidato presidencial Carlos Álvarez anunció que ha presentado su desafiliación del partido País para Todos, tras quedar en el sexto lugar en la primera vuelta de las elecciones generales del pasado 12 de abril.

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