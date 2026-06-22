El excandidato presidencial Carlos Álvarez anunció que ha presentado su desafiliación del partido País para Todos, tras quedar en el sexto lugar en la primera vuelta de las elecciones generales del pasado 12 de abril.

En entrevista con Canal N, señaló que presentó un escrito ante la Secretaría General de dicha agrupación política y ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el pasado 12 de junio.

“Quería poner en conocimiento de todos nuestros seguidores, de aquellos que confiaron en esta propuesta que he presentado ya mi desafiliación al partido País para Todos. El viernes 12 de junio entregamos a la secretaria general y luego presentamos esta desafiliación también al Jurado Nacional de Elecciones”, expresó.

“Quiero dejar en claro: primero agradecer a País para Todos porque me permitió llevar una candidatura, que si bien es cierto no llegamos con los votos al poder a cambiar este país, a transformar, a pacificar el Perú”, agregó.

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Tras agradecer a País para Todos por esa “gran oportunidad”, Álvarez también saludó a los militantes de dicho partido porque “se fajaron, entregaron todo su esfuerzo, su cariño, su identidad, su fe y su confianza” en su mensaje electoral.

“A ese casi millón 400 mil votantes que creyeron en esta propuesta no los voy a abandonar, voy a seguir con ustedes siempre. Nunca los voy a abandonar. Creo que este mensaje tiene que calar siempre en todos los peruanos y vamos a trabajar juntos para que vuelva la paz en el Perú”, subrayó.

Consultado sobre su decisión de alejarse de País para Todos, Carlos Álvarez se justificó alegando desavenencias internas e incongruencias del propio partido, por lo que -desde su punto de vista- lo mejor es dar un “paso al costado”.

“Bueno llega un momento en que a veces no tenemos ciertos acuerdos, existen desacuerdos, incongruencias en el propio partido. Entonces lo mejor es dar un paso al costado y seguir tu camino como ciudadano, como peruano, y sobre todo en nuestro mensaje de luchar contra esta maldita ola criminal que está ensangrentando al Perú”, sentenció.