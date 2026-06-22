Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Juntos por el Perú, que ingresó al actual Congreso con solo cinco parlamentarios elegidos, pasará a ser la segunda minoría en el nuevo Parlamento bicameral. El partido del candidato presidencial Roberto Sánchez tendrá a 14 senadores y 32 diputados. No obstante, al menos diez de los virtuales congresistas de la agrupación de izquierda arrastran sentencias e investigaciones [ver recuadro].

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.