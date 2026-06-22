Por ejemplo, Yenifer Paredes Navarro- quien resultó siendo la candidata a diputada con mayor respaldo de Juntos por el Perú con 71,171 votos preferenciales- afronta una investigación por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos por el supuesto direccionamiento de obras del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en Cajamarca y otras regiones.

En agosto de 2022, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó una orden de 30 meses de prisión para Paredes Navarro y José Nenil Medina, entonces alcalde de Anguia (Chota, Cajamarca). Dos meses después la hermana de la ex primera dama Lilia Paredes y cuñada del expresidente Pedro Castillo salió del penal de Mujeres de Chorrillos.

Según la hipótesis fiscal, la virtual diputada de Juntos por el Perú habría cumplido la función de “lobista” de una presunta red criminal- que implica a Castillo Terrones y a su exministro de Vivienda Geiner Alvarado- con el fin de concertar la entrega de obras por más de S/6 millones para los municipios distritales de Anguia, Chachapoyas, Chadin y Cajatambo.

Paredes, de acuerdo a la pesquisa del Ministerio Público, habría ofrecido la viabilidad de los proyectos de saneamiento a los alcaldes a cambio de que las empresas vinculadas a Hugo Espino y sus hermanos se encarguen del expediente técnico y de la ejecución de las obras.

Yenifer Paredes Navarro fue la candidata a diputada con mayor respaldo de Juntos por el Perú con 71,171 votos preferenciales. (Foto: AFP)

Violencia familiar, atropello y fuga

En la cámara baja, Juntos por el Perú tiene a cuatro virtuales diputados con sentencias. Se trata de Gabriel Gonzales Delgado (Cajamarca), Julián Pérez Mallqui (Cusco), Remigio Condori Flores (Puno) y César Tito Rojas (Puno). A este último, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le impuso una multa de S/22 mil por no haber informado, en su hoja de vida, sobre la condena que le dictó la Corte Superior de Justicia de Puno en el 2016 por violencia familiar.

Tito Rojas, además, es cuestionado por haber sido integrante del comité provincial en Puno del Movadef, el brazo político de la agrupación terrorista Sendero Luminoso. Además, reportes de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional, indicaron que entre el 2000 y 2004, habría visitado a internos por terrorismo en el penal de Yanamayo, en la región altiplánica.

El JNE también ordenó una multa de S/33 mil para Condori Flores por haber ocultado de su hoja de vida tres sentencias por violencia física y psicológica en agravio tres mujeres.

Gonzales Delgado consignó, en su declaración jurada ante el JNE, que fue sentenciado por violencia familiar y también por el delito de entorpecimiento al funcionamiento de la vía pública.

Pérez Mallqui- quien, además pertenece a la facción antaurista en la nueva bancada de Juntos por el Perú y es uno de los hombres fuertes detrás de los gremios de agricultores de hoja de coca en el Vraem -tiene tres sentencias. Por lesiones culposas (cuatro años y seis meses, que aún cumple), por falsa declaración (1 año y 8 meses) y por violencia familiar (2 años y 6 meses).

Según informó “Panorama”, el virtual diputado atropelló el 9 de febrero de 2024 a una madre de familia y a su hija de siete años en Pichanaki (Chanchamayo, Junín) y se dio a la fuga. Al ser capturado, la Policía Nacional notó que estaba ebrio. Por ello, fue sentenciado por lesiones culposas y luego internado en un penal de Ayacucho, del cual salió a los siete meses. Actualmente, debe pasar control biométrico todos los meses.

Vilma Palomino, una de las víctimas del atropello, dijo al referido programa dominical que el nuevo diputado no ha cumplido con pagar los S/80 mil de reparación civil que le adeuda a ella y a su hija menor de edad, que ha quedado con secuelas. Añadió que no les ha brindado ningún tipo de ayuda para las terapias de la niña.

¿Y en la cámara alta?

En el Senado, Juntos por el Perú tiene a tres representantes que han declarado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que fueron sentenciados y a uno que es investigado por presunto terrorismo.

Entre los condenados están Andrés Ramos Huillcas (Apurímac), Percy Osorio Palpan (Pasco) y Hugo Ccahuana Aymachoque (Madre de Dios). Todos ellos por demandas de alimentos.

Y en el caso de Osorio Palpan también registró una sentencia por difamación. Además, fue militante de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (último partido que intentó formalizar Antauro Humala), la cual llevaba como acrónimo A.N.T.A.U.R.O y que fue cancelada por “conducta antidemocrática”.

El dirigente cocalero Serafín Andrés Luján también tendrá un escaño en la cámara de senadores en representación de Huánuco, luego de haber obtenido 13,281 votos preferenciales.

De acuerdo con el programa “Panorama”, él se presentó hace unos años como testigo de la defensa del congresista Guillermo Bermejo en el juicio por afiliación terrorista que enfrentaba este. Durante la audiencia, el Ministerio Público le recordó a Andrés Luján que él también tenía abierta una carpeta por el mismo supuesto delito desde el 2020.

(Foto: Serafín Andrés Facebook)

Este Diario pudo verificar que el dirigente cocalero tiene dos investigaciones abiertas por presunto terrorismo, una en una fiscalía en Lima, que ya esta lista para la acusación, y otra en Huánuco, que se encuentra en etapa preliminar.

El virtual senador ha referido, en entrevistas, que la excongresista Nancy Obregón y la fallecida exparlamentaria andina Elsa Malpartida fueron sus “compañeras de lucha” en el sector cocalero.

Este Diario intentó comunicarse con el virtual diputado Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, pero no respondió a nuestras llamadas.

Más información

Un detalle es que Sánchez Palomino, quien también postuló a diputado en Lima Metropolitana, no logró su reelección congresal. En la capital, su partido solo logró un escaño, pero este fue para la abogada Gianina Avendaño Vilca, quien obtuvo 22,644 votos preferenciales. El exministro de Comercio Exterior y Turismo solo obtuvo 15,541 votos preferenciales. Esto a pesar de ser el cabeza de lista.