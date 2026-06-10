Por Sebastian Ortiz Martínez

Los resultados de la segunda vuelta-al 96,326% de actas contabilizadas por la ONPE- nos pone nuevamente en un escenario de alta fragmentación en el país. Mientras Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, ha logrado tener el respaldo de Lima y el norte, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) ha obtenido una alta votación en el sur del país.

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