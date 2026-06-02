El exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla consideró que la moderación de Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, “no es creíble”. “Me parece poco serio [la presentación de un nuevo plan], porque es una tomadura de pelo a quienes votaron por esa opción en la primera vuelta”, remarcó.

En una entrevista con El Comercio, Castilla dijo que el también congresista “utiliza falsedades para pintarse como buen gestor cuando la evidencia muestra lo contrario”.

— En lo que respecta al bloque de economía, generación del empleo y lucha contra la pobreza, ¿usted vio algún ganador en esta parte del debate?

Claramente, vi que fue superior el planteamiento de Fuerza Popular por dos razones importantes. Una es que se ciñó a lo que efectivamente ha sido el planteamiento de su plan de gobierno y lo segundo es porque mostró que hay un equipo de verdad y no tuvo que recurrir a mentiras ni falsedades. Entonces, solamente por este hecho, no solo por el tema económico, sino en todas las partes que fueron expuestas ayer [domingo], claramente doy como vencedor a la propuesta más seria y que no entró en contradicciones, a diferencia de la propuesta de Juntos por el Perú.

— Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, ha presentado a un nuevo equipo y también un nuevo plan de gobierno. ¿Es serio cuando falta menos de una semana para la segunda vuelta?

Me parece poco serio, porque es una tomadura de pelo a quienes votaron por esa opción en la primera vuelta. A mi criterio, el móvil es uno: político, para captar los votos de los indecisos pretendiendo ser una opción moderada. Pero hay mucha improvisación e inconsistencia. ¿Iber Maraví, senador electo y que lideró la agenda 19, anti inversión privada, comulga con lo que ahora es el nuevo planteamiento? ¿Las candidatas a vicepresidentas de Juntos por el Perú, comparten esta visión, siendo ellas absolutamente pro asamblea constituyente? ¿El señor Óscar Dancourt está de acuerdo con ratificar en el BCR a Julio Velarde, dado cuenta de que él quería ese puesto? Creo que más allá de lo que promete, hay que ver la trayectoria, los actos y los hechos puntuales.

— ¿Y cuáles son los riesgos del plan original de Juntos por el Perú?

El riesgo es el de pretender patear el tablero, pero incluso no pudiéndolo hacer por no tener los votos en el Senado, el Ejecutivo tiene mucho margen de acción para continuar la degradación del aparato público y la captura de entidades con móviles políticos y clientelares. Por ejemplo, las entidades fiscalizadoras, como la Sunat, que pueden ser utilizadas para hostilizar al sector que genera riqueza y empleo. Otro riesgo es que, en lugar de crecer y aprovechar la oportunidad de los metales, dejemos de crecer, la pobreza aumente y tome mucho más de 10 años cerrar la brecha prepandemia. El riesgo mayor con Roberto Sánchez es que se continúe precarizando nuestro país.

“No es creíble [la moderación de Sánchez], cuando estuvieron en el gobierno no fueron promotores de la inversión”, afirmó Castilla. (Foto: Joel Alonzo/ El Comercio)

— Durante el debate, Sánchez no pudo, nuevamente, deslindar de Antauro Humala. Incluso, su oponente, Keiko Fujimori, le preguntó de forma directa si el etnocacerista tendría o no participación en un eventual gobierno de Juntos por el Perú y el candidato no respondió. ¿Cómo interpreta esto?

Es una buena pregunta, porque el principal problema del país es la inseguridad ciudadana. Y si hay una persona con un pasado de atentar contra la vida de otros, que le quiere declarar la guerra a Chile, cerrar nuestra economía y hacerla autárquica o replicar el imperio de los incas, creo que no sorprende que Sánchez no haya podido deslindar, porque Antauro Humala es parte de su proyecto político. Ahora lo están ocultando por razones políticas, para apelar al voto del centro, pero el hecho de que no deslinde dice mucho.

— ¿El plan económico de Juntos por el Perú afecta a la pequeña empresa?

Sin duda, porque si no hay protección a los contratos y quieren renegociarlos, eso afecta la seguridad jurídica . Una empresa pequeña no tiene cómo financiar una defensa ni las herramientas de una empresa grande. Además, las empresas chicas trabajan con las grandes cadenas de proveedores. Esto afecta la generación de empleo del tejido empresarial pequeño. Incluso, impulsar una política tributaria agresiva de aumentar de 15 a 25 puntos del PBI la presión tributaria es confiscatorio para todas las empresas.

Las políticas del señor Sánchez son nefastas para el progreso del país. Lo que no quiere decir que hay muchas cosas que hay que resolver, pero él está apuntando a la razón equivocada, cuando la razón de fondo tiene más que ver con la incapacidad del Estado. Y otro ejemplo, es que ellos pretenden crear empresas públicas, esto es timbear con los recursos de los contribuyentes y parece que no han aprendido nada de nuestra propia historia y de otros países que han quebrado como Bolivia.

— Durante el debate, Roberto Sánchez dijo que usted había considerado a Pedro Francke como no los mejores ministros de Economía de los últimos años…

Respecto a la afirmación realizada por Sánchez en el debate presidencial, quiero ser enfático lo que el señor señaló es absolutamente falso. Lamento que, en un momento tan importante para el país, recurra a falsedades para intentar atribuirme validaciones o respaldos que nunca he expresado . Mi labor desde Videnza ha sido la de contribuir al debate público con análisis técnicos y evidencia sobre los problemas del país. Por ello, considero preocupante que se pretenda desviar la atención de la discusión de fondo mediante afirmaciones que no se ajustan a la verdad. A pocos días de la elección, lo que el país se merecía era un debate honesto, transparente y contraste de ideas y no tratar de incluir a ajenos a ese debate. Lameto y rechazo lo vertido por Sánchez.

— Usted calificó a Sánchez como un “mentiroso compulsivo”. ¿Se reafirma?

Creo que una persona que no puede responder las preguntas que se le hacen, que sugiere que ha sido el mejor ministro de Comercio Exterior y Turismo de nuestra historia, que sugiere que terceros avalan a su equipo económico, sin tomar en cuenta lo que se ha registrado sobre su desempeño, es una persona que no tiene mucha claridad de lo que significa gobernar un país seriamente . Entonces sí, me reafirmó en lo que dije. El país se merece líderes que digan la verdad y que no inventen historias para confundir a la población.

— Usted dejó abierta la opción de denunciar a Sánchez. ¿Lo hará?

Honestamente y con toda sinceridad, anoche [domingo] estaba muy ofuscado, porque [las afirmaciones de Sánchez] me agarraron por completa sorpresa y no podía crear la bajeza, ni el nivel al que está llegando. Pero yo voy a dedícarme a seguir haciendo mi trabajo. Por ahora, me reservo ese derecho.

— Usted refirió que, en la gestión de Francke, en comparación a los que le siguieron como Raúl Pérez-Reyes, se respetó el marco fiscal. ¿Qué le faltó a Francke para tener una buena gestión, considerando que el MEF se encarga de mucho más que de la caja fiscal?

Claramente, el tema fiscal se mencionó en ese contexto, porque en la gestión de aquel ministro [Pérez Reyes], yo nunca había visto que un ministro de Economía sea promotor entusiasta de la reducción de dos puntos del PBI en los ingresos públicos. Eso genera la estrechez que tenemos hoy en la obra pública y otras necesidades.

[En Juntos por el Perú] no hay claridad respecto al marco de políticas públicas y un deslinde claro con las actividades ilícitas como la minería ilegal. Va a ser muy difícil recuperar la confianza de los agentes económicos. Y esto pasa por políticas de inversión, por políticas de competitividad y de reforma del Estado para convertir la renta minera y lo que pagamos los contribuyentes en bienestar para la población. El MEF tiene un rol importante. Entonces, nada de esto ha sido planteado en el debate y menos por las ideas anacrónicas del plan de gobierno de Juntos por el Perú.

— ¿Cuáles son los riesgos que usted observa en el plan de gobierno de Fuerza Popular? La candidata Fujimori habla de reducir el déficit fiscal a 1% al 2031, pero a la vez ha dado una lista de grandes obras, como las líneas 3,4,5 y 6 del metro de Lima. Y en el Congreso su bancada respaldó normas que han generado un forado en la caja fiscal.

La mayoría de los partidos políticos en el Congreso, incluidos Fuerza Popular y Juntos por el Perú, han sido populistas, irresponsables en el manejo de las cuentas públicas. Entonces, yo creo que acá tenemos una oportunidad, porque finalmente el limitado margen de acción lo va a encarar el siguiente gobierno. Hay que exigirle a Fuerza Popular que ayude a cerrar la puerta que abrió el Tribunal Constitucional para que la iniciativa de gasto se quede en el Ejecutivo.

Y lo segundo, así como hay un sector de la población que pide la derogación de las denominadas leyes procrimen, yo alentaría a esa bancada y a ese partido a plantear la derogación de las leyes más populistas que ha aprobado este Congreso, que tienen un costo fiscal y que socava la fortaleza de las finanzas públicas. Ahí está la deuda que nos tienen. Pero una cosa es el populismo y otra querer patear el tablero.

— Uno de los temas ausentes en el debate fue la minería ilegal. Juntos por el Perú, pero también Fuerza Popular han respaldado la ampliación del Reinfo. ¿Cree que alguno de los dos candidatos que se disputan la segunda vuelta vayan por la eliminación de esta figura?

Acá hay que distinguir entre la minería ilegal, que se combate como cualquier actividad delincuencial, de la informal. Ambos tienen esa obligación. Y yo invoco a que ellos tengan una posición clara respecto a lo qué van a hacer, especialmente con la incapacidad de fiscalización de parte del Estado […] Prolongar el Reinfo es correr el riesgo de afectar al sector minero formal. Y no es fácil [combatir la minería ilegal], porque también tiene relación con el crimen transnacional. Este es un tema importante donde los dos partidos deben explicaciones. Pero, quien ha sido el promotor de estas leyes ha sido justamente Juntos por el Perú y congresistas afines a esa causa.

— ¿Es creíble la moderación de Sánchez? Por un lado, dice que respetará la inversión privada, pero, al mismo tiempo, mantiene la postura de cambiar el capítulo económico de la Constitución.

No es creíble, una persona que cambia de posición tan radicalmente a días de la elección realiza una táctica de moderación que no se condice con su desempeño . Cuando estuvieron en el gobierno [de Pedro Castillo] no fueron promotores de la inversión, sino que hubo arbitrariedad y resentimiento social. La trayectoria de la izquierda peruana no ha evolucionado ni un ápice y sigue anclada en políticas estatistas que no han funcionado en ningún país.

— Sánchez, en el debate, se reafirmó en su propuesta de aumentar el sueldo mínimo a S/1,500…

Esto continúa la precarización del mercado laboral, porque no llega a los 12 millones de trabajadores informales; un incremento de más del 30% [del sueldo mínimo] afecta la política monetaria y crea la ficción de que mejorará los haberes cuando solo favorecería al 3% de la fuerza laboral. Seguiremos condenados a la informalidad por regulaciones laborales y tributarias excesivas; quien paga el pato son los más pequeños y los trabajadores desprotegidos.

— El candidato de Juntos por el Perú también cuestionó las exoneraciones tributarias, pero destacó que él como ministro de Comercio Exterior y Turismo rebajó el IGV a los restaurantes y hoteles. ¿Es una contradicción?