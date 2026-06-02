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Resumen

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El exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla consideró que la moderación de Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, “no es creíble”. “Me parece poco serio [la presentación de un nuevo plan], porque es una tomadura de pelo a quienes votaron por esa opción en la primera vuelta”, remarcó.

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