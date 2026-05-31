Este domingo 31 de mayo, los candidatos a la presidencia que disputan la segunda vuelta se enfrentan en un debate electoral, el último antes de los comicios del domingo 7 de junio. La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio (ECData) verifica en vivo las afirmaciones de Fujimori y Sánchez, y las contrasta con datos públicos y análisis de especialistas.