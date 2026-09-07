Tras 342 días en el cargo, el general Óscar Arriola anunció este domingo su salida como comandante general de la Policía Nacional vía pase al retiro, en medio de cuestionamientos por su liderazgo al frente de la institución y de una situación caótica por la inseguridad ciudadana que afronta el país.

El anuncio lo hizo en compañía del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta , y del titular del Ministerio del Interior, César Astudillo, desde Palacio de Gobierno.

Arriola se mostró agradecido por haber asumido el alto cargo durante la gestión de la expresidenta Dina Boluarte, cuando Carlos Malaver se desempeñaba como ministro del Interior, el 30 de setiembre del 2025.

Tras casi un año en el puesto, y durante una conferencia de prensa, aseguró que en los próximos días será relevado del cargo y que en su reemplazo asumirá el teniente general Fredy López Mendoza.

“En los próximos días me relevaré en el cargo de comandante general de la Policía Nacional con el teniente general Fredy López Mendoza. Decisión que obedece a la motivación antes dispuesta, solamente tengo palabras de agradecimiento”, dijo Arriola.

Refirió que solo tendrá palabras de agradecimiento.

“Le agradezco a la presidenta Keiko Fujimori por todo el respaldo [...] y al presidente del Consejo de Ministros y a todos los ministros y autoridades que por el bien del Perú todos nos pongamos la camiseta”, agregó.

En la víspera, el primer ministro Luis Galarreta fue consultado en una entrevista con El Comercio sobre si coincidía con su colega Juan Sheput en que Arriola debía dejar la jefatura de la PNP.

Al respecto, Galarreta afirmó que “la seguridad no depende de una persona y que sería darle demasiada importancia o sería injusto”.

Insistió en que ponerle la responsabilidad a una persona “no me parece que es lo mejor” y que, más allá de Arriola, “nuestra decisión es trabajar de manera institucional”.

Fuentes de El Comercio indicaron que la salida de Arriola se dio tras varias y largas conversaciones, en las que hubo tensión por el desempeño del comandante general.

“Hubo un proceso largo de conversaciones, que concluyó en que él mismo iba a presentar su renuncia”, afirmaron.

En otras palabras, le habrían pedido la renuncia al entonces comandante general de la Policía.

¿Salida intempestiva?

Tras el anuncio de Arriola, el primer ministro hizo uso de la palabra y afirmó que su salida debe ser entendida como “un gesto de un peruano comprometido con su país”.

Luego aseguró que la gestión de Keiko Fujimori continuará dando resultados contra la inseguridad ciudadana.

“Le decimos a la ciudadanía que tengan la confianza porque estamos trabajando acciones y vamos a trabajar diferentes estrategias para poder acabar con esta lacra [de inseguridad] y vamos a presentar varias acciones en las próximas semanas para ver cómo continuamos en la lucha contra la criminalidad”, concluyó.

Después, Galarreta se retiró del lugar junto con el resto de los presentes.

—Reacciones—

Uno de los primeros en reaccionar a la salida de Arriola fue el ministro de Trabajo, Juan Sheput. En su cuenta de X (antes Twitter), afirmó que la salida del comandante general fue una medida acertada del gobierno de turno.

“La salida vía pase al retiro del General Oscar Arriola es una medida acertada del gobierno de la presidente Keiko Fujimori. La lucha contra la inseguridad ciudadana es de máxima prioridad a tal punto que se ha pedido delegación de facultades para apuntalar su marco legal. Un nuevo comando en la PNP puede aportar mística y una estrategia más efectiva para acabar con la ola de delincuencia”, escribió.

Sheput fue el primer integrante del Gabinete en pronunciarse en contra de Arriola. Lo hizo en una entrevista con el video podcast Tenemos Que Hablar de El Comercio.

Cuando fue consultado sobre la permanencia del entonces comandante general, contestó:

“Yo estoy dentro de aquellos que, desde hace meses, pide la salida de Arriola. Y yo no voy a retroceder en mi posición. Él es parte de un conjunto de oficiales que, desde mi punto de vista, estaban en medio de una serie de situaciones controversiales. Creo que tenemos que entender que la lucha contra la inseguridad ciudadana también es un tema de percepción y si en esa percepción algún individuo no da la talla, pues simplemente hay que tomarlo en cuenta”.

Juan Sheput dijo que Juntos por el Perú está actuando de manera insólita y como una bancada aislada. (Foto: Hugo Pérez/ Archivo El Comercio)

Por su parte, el vocero de la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados, Ernesto Zunini, afirmó que la salida de Arriola confirmó lo que venía advirtiendo: que la conducción de la Policía era insostenible.

Sostuvo que el titular del Ministerio del Interior deberá responder políticamente por los asesinatos en Trujillo y explicar cuál será el nuevo rumbo de la institución policial. Además, consideró que cambiar al jefe de la PNP sin modificar la estrategia sería prolongar “el fracaso con otro nombre”.

“La salida de Arriola confirma lo que veníamos advirtiendo: La conducción de la Policía era insostenible, ahora corresponde que el Gobierno cambie la estrategia del fracaso; el sicariato, la extorsión y los secuestros siguen ganando terreno”, añadió.