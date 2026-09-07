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Resumen

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Tras 342 días en el cargo, el general Óscar Arriola anunció este domingo su salida como comandante general de la Policía Nacional vía pase al retiro, en medio de cuestionamientos por su liderazgo al frente de la institución y de una situación caótica por la inseguridad ciudadana que afronta el país.

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