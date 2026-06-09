La campaña terminó y las urnas ya cerraron, pero la disputa por el voto recién empieza. Mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aún avanza en el procesamiento de todas las actas provenientes de distintos puntos del país y del extranjero, ya se perfila que más de 1,500 de ellas han sido observadas y tendrán que recorrer todo un camino por los órganos de justicia electoral. Estas contienen votos que, tal como apuntan especialistas, podrían terminar siendo decisivos para la definición del resultado de la segunda vuelta. El desenlace aún es incierto.

Al cierre de este informe, la autoridad electoral había llegado al 95.220% de actas contabilizadas. El candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) registraba 8′884,280 votos, mientras que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) sumaba 8′842,993. Es decir, ambos mantenían una diferencia de 41,287 votos, con corte a las 10:38 p.m.

Sin embargo, una vez cerrada la jornada de votación el domingo, desde las primeras horas del lunes se empezó a superar el umbral de las 1,500 actas para envío a los Jurados Electorales Especiales (JEE), los órganos encargados de impartir justicia electoral en primera instancia, de un total de más de 92,766 levantadas.

En conjunto, ello corresponde al 1.6% del total de actas de esta segunda vuelta electoral, una cifra que ya se acerca al 1.9% registrado en el 2021, pero que, a su vez, se distancia de los niveles observados en otras elecciones presidenciales, tanto de primera como de segunda vuelta, desde el 2006 [ver gráfico].

ACTAS OBSERVADAS SEGÚN ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2006-2026 Elección presidencial Primera vuelta Segunda vuelta 2006 9.6% 2.9% 2011 3.9% 4.3% 2016 4.8% 2.1% 2021 4.7% 1.9% 2026 6.1% 1.6%* * Corresponde al porcentaje de actas observadas (1,512 de 92,766 actas) registradas con corte a las 10:42 p.m. del cómputo de la segunda vuelta, al 96.865% de actas procesadas. Fuente: ONPE

Se trata de actas que, al llegar a los centros de cómputo de la ONPE, presentan alguna inconsistencia y, por lo tanto, no pueden ser contabilizadas, por lo que son observadas. Ante ello, son remitidas a los distintos JEE para que sea esta instancia la que dilucide el caso y que, eventualmente, podría elevarse hasta el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la máxima instancia en justicia electoral, en caso de apelación.

Es importante resaltar que, si bien la plataforma de la ONPE muestra más de 1,500 actas que serán enviadas a los JEE, según información del JNE, se ha confirmado, de momento, la llegada de más de 900. Se trata de incidencias respecto de las cuales ya se ha creado un expediente al interior de esta entidad y sobre las que los JEE ya han comenzado a emitir pronunciamiento.

"Si el resultado se deriva de la votación en las urnas, Juntos por el Perú lo va a respetar democráticamente". Roy Mendoza Vocero legal de Juntos por el Perú

“Vamos a ser muy respetuosos de la voluntad del pueblo”. Luis Dyer director del comando de personeros de Fuerza Popular

A juicio de José Manuel Villalobos, abogado especialista en derecho electoral, las actas observadas podrían llegar a alcanzar las 1,600, una cifra similar a la registrada en el 2021. Explicó que ello ocurre en el centro de cómputo cuando se advierte que el acta presenta errores materiales, porque los votos sumados no coinciden con el total de votantes, existen números ilegibles o algún personero impugnó votos.

Estas actas, agregó, son derivadas a los JEE, que las resuelven haciendo un cotejo con el acta del jurado, luego de lo cual se corrige la situación mediante una resolución. Sin embargo, si la controversia persiste, podría incluso disponerse un recuento de votos.

“El jurado puede disponer que se haga el recuento de votos y le pide a ONPE las cédulas para volverlas a contar, y con eso se salva el acta. Lo más probable es que el 100% actas observadas finalmente se corrijan y de todas se cargue la votación correcta de esas mesas. No se debería de perder ni un voto”, remarcó a El Comercio. En esa línea, sostuvo que no todas llegarán al pleno del JNE, puesto que ello requeriría que una de las partes apele y presente sustento.

Según estimó Villalobos, aún no se sabe con exactitud, porque dependerá de a qué jurisdicción corresponde cada una de esas más de 1,500 actas, pero consideró que se trataría de, al menos, unos 200 votos por acta pendientes de definición. Es decir, unos 300,000 votos que —como remarcó— podrían ser relevantes dada la diferencia actual entre ambos candidatos.

En similar sentido, José Tello, exministro de Justicia y presidente del Instituto Aklla Perú, explicó a El Comercio que las actas oscilan entre 150 y 300 electores cada mesa, por lo que “haciendo una media son 200 electores, por lo que hablamos de 300.000 votos aproximadamente que estarían en juego”. Eso sí, Tello apuntó que la procedencia de las actas podría permitir empezar a delinear la tendencia y cómo podría moverse el tablero electoral.

“Hay que tomar en cuenta la procedencia de las actas observadas, eso es muy importante. Si muchas actas que vienen del interior del país, de zonas que están apoyando a Roberto Sánchez, sabemos perfectamente que toda esa votación, una vez que se levanten las observaciones, van a beneficiar a ese candidato. Y lo mismo caso contrario, si son bolsones electorales donde Keiko Fujimori tiene mayor nivel de posicionamiento”, remarcó Tello.

EL TRÁMITE QUE SEGUIRÁN LAS ACTAS OBSERVADAS:

PASO 1:

Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) remiten las actas observadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE), acompañadas de un reporte, además del acta que le corresponde al JEE.

PASO 2:

El JEE emite un pronunciamiento al respecto comparando el acta observada por la ODPE y la que le corresponde.

PASO 3:

Lo resuelto por el JEE puede ser apelado al pleno del JNE en el plazo de 3 días calendario a partir del día siguiente de su publicación.

PASO 4:

El JNE revisará en audiencia pública virtual el acta observada y luego se pronunciará en última y definitiva instancia, dentro de tres días hábiles desde el día siguiente de recibido el expediente.

PASO 5:

Al ser resuelta un acta, esta es retornada a la ODPE para ser ingresada al cómputo de resultados.

Hablan los equipos técnicos

Desde Fuerza Popular, Luis Dyer, director del comando de personeros del partido, señaló a El Comercio que, de las 1,500 actas observadas, unas 900 pertenecen a Lima y Callao, mientras que aproximadamente 600 corresponden al resto del país.

“Vamos a ser muy respetuosos de la voluntad del pueblo. Las actas observadas entran a un criterio del JEE y 99.99% de las veces las actas son contabilizadas y eso lo determina el JEE, no nosotros. Nosotros vamos a estar ahí de observadores de que todo el proceso se haga de forma correcta. Nosotros vamos a ser muy respetuosos de esperar que el conteo llegue al 100%, que es lo correcto”, remarcó.

Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

Añadió que el partido registró alrededor de 90 mil personeros y que se encuentran en proceso de recuperación y revisión de esas actas, en paralelo a la contabilización que realiza la ONPE. Indicó que, de momento, no han presentado ninguna impugnación.

Por su parte, Roy Mendoza, vocero legal de Juntos por el Perú, manifestó a El Comercio que están a la expectativa de lo que resuelvan los JEE y que, hasta el momento, tampoco han presentado impugnaciones. Precisó que estas solo se presentan respecto de actas observadas, mientras que las ya contabilizadas son irreversibles.

Aunque no detalló una cifra exacta, sí refirió que su agrupación contó con un número importante de personeros voluntarios que “bordea los 40 mil”, distribuidos a nivel nacional para salvaguardar el voto de Juntos por el Perú. Mencionó que se priorizó Lima y el norte del país, donde, si bien tendrían desventaja, se buscó garantizar incluso una mínima ventaja que pudiera haberse registrado.

Candidato a la presidencia de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habla junto al vocero legal del partido, Roy Mendoza Navarro durante una rueda de prensa. (Foto: EFE) / Paolo Aguilar

Mendoza aseguró que se mantienen vigilantes y a la expectativa. “Y vamos, como siempre lo hemos dicho, a respetar los resultados finales siempre que resulten de las urnas y no de la presión política, no de narrativas infladas y fantasiosas. Si el resultado se deriva de la votación en las urnas, Juntos por el Perú lo va a respetar democráticamente”, resaltó.

El voto en el exterior

Otro factor relevante en este análisis numérico son los peruanos en el extranjero. El canciller Carlos Pareja afirmó a El Comercio que la jornada de votación en el exterior se desarrolló con normalidad y fluidez. Añadió que, en los casos en los que no hubo miembros de mesa, se logró completar su conformación. Todas las mesas fueron instaladas y todos los votantes que acudieron a ejercer su derecho al sufragio pudieron hacerlo. “Así que nadie se ha quedado sin votar”, remarcó.

Canciller Carlos Pareja Ríos confirmó que se estimaba que el miércoles arribe todo el material electoral del extranjero al Perú. (Foto: César Campos / @photo.gec) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

Explicó que desde este lunes ya han comenzado a arribar los cónsules y a entregar el material electoral. Los primeros en hacerlo provinieron de Argentina y Brasil, respectivamente, mientras que se estimaba que por la noche del mismo lunes llegaran representantes desde Washington y Miami, en Estados Unidos. Asimismo, confirmó que este miércoles se esperaba alcanzar el “100%”, remarcando que todo el proceso se desarrolla bajo estrictas medidas de custodia.