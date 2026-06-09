Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La campaña terminó y las urnas ya cerraron, pero la disputa por el voto recién empieza. Mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aún avanza en el procesamiento de todas las actas provenientes de distintos puntos del país y del extranjero, ya se perfila que más de 1,500 de ellas han sido observadas y tendrán que recorrer todo un camino por los órganos de justicia electoral. Estas contienen votos que, tal como apuntan especialistas, podrían terminar siendo decisivos para la definición del resultado de la segunda vuelta. El desenlace aún es incierto.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.