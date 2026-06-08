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Tras culminar sus actividades de campaña para la segunda vuelta presidencial, en la que compite contra Keiko Fujimori (Fuerza Popular), el aspirante a la Presidencia Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) asistió este lunes, en su condición de congresista, a la Comisión Especial Multipartidaria del Proyecto Chancay.

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