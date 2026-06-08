Tras culminar sus actividades de campaña para la segunda vuelta presidencial, en la que compite contra Keiko Fujimori (Fuerza Popular), el aspirante a la Presidencia Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) asistió este lunes, en su condición de congresista, a la Comisión Especial Multipartidaria del Proyecto Chancay.

En el lugar, Sánchez explicó que acudió al Congreso para cerrar las actividades de dicho grupo de trabajo que preside, aunque no precisó si el informe final pendiente sería presentado en una fecha determinada.

“Hoy estoy con licencia sin goce de haber, pero igual como congresista tengo la función. Hoy día he concluido mi presentación en la comisión especial, que es una de mis funciones. [...] hoy ha sido la última sesión”, indicó a la prensa.

Sus declaraciones no aclararon el destino del informe final. Por ello, este Diario intentó comunicarse con las congresistas Rosio Torres y Kelly Portalatino, integrantes de la comisión, pero no obtuvo respuesta. En tanto, una fuente congresal aseguró que el documento debía presentarse durante este lunes si la última sesión era ese día.

Cabe recordar que días atrás este Diario reveló que el grupo de trabajo presidido por Sánchez gastó más de dos millones de soles en salarios sin haber presentado, hasta ese momento, un informe final que justificara los resultados de su labor.

No descarta dialogar con Keiko Fujimori

Por la tarde, Sánchez se reunió con su equipo técnico en un café de la avenida Arenales, en Lince. En la cita estuvieron —entre otros— Analí Márquez, candidata a la primera vicepresidencia de Juntos por el Perú; y Ernesto Zunini, secretario general del partido.

A su salida, el aspirante a la Presidencia fue consultado si, en su afán de consensuar con diferentes grupos políticos, también estaría dispuesto a dialogar con su rival Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. En respuesta, aseguró que “con tal de derrotar la pobreza, la exclusión, la corrupción de nuestra patria hay que ser capaces de reunirnos con todos los peruanos”.

Previamente, afirmó sentir confianza respecto de los resultados electorales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Miren la boca de urna del 2016. Quien quedó segundo ganó. Miren la boca de urna del 2021. Quien quedó segundo ganó. Y miren el boca de urna de este año. ¿Quién va a ganar? Ya ustedes saquen sus conclusiones", afirmó.

De otro lado, fue preguntado sobre la denuncia en contra del excandidato presidencial Jorge Nieto (Buen Gobierno) por decir que habían integrantes de Sendero Luminoso en JP, a lo que respondió:

“No [se hizo esa denuncia]. Creo que vamos a poner lo más importante de este proceso [por arriba]. Lo más importante de este proceso es la serenidad y la tranquilidad que esté proceso concluya como corresponde respetando plenamente y con transparencia el proceso electoral. Dejaremos para otro momento situaciones que no son indistintamente tan dramáticas”.

De acuerdo con imágenes de Canal N, a quien se le vio merodear por la tarde en el local del partido Juntos por el Perú, en jirón Tarma del Centro de Lima, fue a su hermano William Sánchez, quien inicialmente había sido implicado en un proceso por presuntamente haber declarado información falsa sobre los aportes partidarios ante ONPE, sobre los aportes de campaña del partido, entre los años 2018 y 2020.

Jornada electoral

Consultado en el Congreso por el conteo de los resultados de la ONPE, el aspirante a la Presidencia dijo más temprano sentirse confiado y optimista por la totalidad de los resultados que se darán a conocer por parte del organismo electoral. Pidió esperar los resultados.

“Debemos tener tranquilidad y serenidad. Ya se han emitido importantes resultados a conteo rápido... Estamos confiados y optimistas pero el conteo al 100% está por develarse. Llamamos a que cada quien haga su chamba. Nosotros tenemos a nuestros personeros. Estamos confiados y optimistas, pero lo concreto es que hay que esperar los resultados”, expresó a los medios de comunicación.

En paralelo, expresó que cuenta con su propia información de resultados electorales, trasladada por sus propios personeros.

De otro lado, agradeció a los movimientos sociales, culturales y académicos que lo han apoyado con la justificación de otorgar un “voto crítico”. Opinó que actuaron con “vocación” para “lograr este eventual triunfo”.

Más tarde fue preguntado sobre su visita al penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido el expresidente Pedro Castillo y donde Sánchez iba a recibir los resultados electorales de la segunda vuelta. A la prensa le dijo:

“El día de ayer nosotros oficialmente para asuntos electorales hemos convocado a conferencia de prensa a la plaza San Martin. Hice una acción política y electoral. Ayer he visitado al presidente Pedro Castillo en mis funciones como corresponde y sin declaraciones de carácter [político]”, expresó.

No obstante, para el congresista Carlos Zeballos esta acción resultó ser una aparente vulneración al sistema penitenciario. En tal sentido, pidió a Sánchez dar su versión extendida sobre el caso. Luego invocó al ministro de Justicia, Luis Jiménez, a pronunciarse.

“Sánchez debería dar su versión. Creo que no ha sido lo mejor. En ese sentido debería estar vulnerándose el sistema penitenciario a nivel nacional. El ministro de Justicia también tiene que pronunciarse al respecto. Estamos a puertas de cerrar el Congreso. Se debería enviar de manera escrita qué ha sucedido en estos días”, indicó a la prensa.