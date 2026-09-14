Tribunal Constitucional evaluará demanda contra Ley 32537 y Decreto Legislativo 1695. (Foto: Andina)
Tribunal Constitucional evaluará demanda contra Ley 32537 y Decreto Legislativo 1695. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto contra el artículo único de la Ley 32537, que amplía el cuestionado Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2026.

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