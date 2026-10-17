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El Senado que el Perú necesita

“Lo que el Perú espera de su Congreso es simple de enunciar y difícil de cumplir: dos cámaras que piensen mejor juntas, no que se vigilen”.

    Javier Velásquez Quesquén
    Por

    es Expresidente del Consejo de Ministros y expresidente del Congreso

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    Resumen

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    "La separación de poderes comprende la cooperación y que, ante un entrampamiento, debe preferirse el diálogo institucional 'a través de los espacios de deliberación pertinentes y adecuados'". (Foto: Congreso)
    "La separación de poderes comprende la cooperación y que, ante un entrampamiento, debe preferirse el diálogo institucional 'a través de los espacios de deliberación pertinentes y adecuados'". (Foto: Congreso)

    Durante más de tres décadas, el Perú legisló con una sola cámara. Cada ley dependió de una única votación, a menudo bajo la presión del día, con exoneraciones de dictamen. El retorno del Senado no es un lujo institucional: es la recuperación del tiempo de la segunda mirada.

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