En la actualidad, en Perú son alrededor de 15 millones de personas que utilizan Yape todos los días, lo cual implementan en sus negocios o simplemente para realizar alguna transacción. Entre las ventajas que ofrece esta popular billetera digital son transferencias de dinero, microcréditos, recarga de móviles, cambio de dólares, pago de servicios, compras en Yape Tienda, compra de entradas y pasajes, entre otros. Sin embargo, los clientes de este aplicativo del Banco del Crédito del Perú (BCP) no están exentos de cometer un error al enviar dinero en específico a otra persona. Ante ello, muchos se preguntan si esta equivocación podría ser considerada un delito en caso el receptor se niegue a devolver el dinero, conforme lo señala el Código Penal. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTOS AÑOS DE CÁRCEL RECIBIRÍA UNA PERSONA POR NO DEVOLVER UN YAPE POR ERROR?

En una entrevista para el medio LP, diversos especialistas indicaron que no devolver el dinero producto de un error es considerado como delito de apropiación irregular, según el artículo 192, inciso 2 del Código Penal. Esto llevaría a que la persona afronte una condena de hasta dos años de prisión, o en su defecto, la imposición de servicios comunitarios o días-multa. No obstante, en caso se determine que el delito está bajo apropiación ilícita, conforme señala el artículo 190, contempla que la pena será de uno a cuatro años.

De esta manera, los expertos en derecho señalan que negarse a devolver el dinero no debe asumirse como un hecho consumado, ya que dicha conducta podría generar graves responsabilidades penales para quien lo recibe. Por su parte, la víctima debe formalizar la denuncia con suficientes pruebas que evidencien que la transferencia que se realizó a través de Yape fue un error, así como la clara demostración de que el receptor se niega a devolver el dinero. Por último, la abogada Silvana Arias sugirió analizar la proporcionalidad de iniciar un proceso legal, pues en casos de montos mínimos una denuncia penal podría resultar sin efecto.

¿CÓMO BLOQUEAR LA CUENTA DE YAPE EN CASO DEL ROBO DEL CELULAR?

En la actualidad, Yape se ha convertido en una herramienta indispensable en la vida de millones de peruanos, quienes diariamente realizan transacciones financieras y fomentan la inclusión financiera al ser accesible y segura. A lo largo de estos años, la aplicación del BCP se ha ido actualizando con la finalidad de brindar una mejor experiencia a sus usuarios. De hecho, a inicios de 2025, la billetera digital incorporó un código de verificación de tres dígitos que debe ser confirmado por quien envía y recibe el dinero, con el fin de reducir el riesgo de fraudes y transacciones falsas. Así, en caso de pérdida o robo del celular, el aplicativo recomendó colocar una clave distinta a la cuenta anterior. Aunque, previamente se deberá realizar lo siguiente:

Llama a la línea de emergencia 1820, indica la palabra “Yape” y solicita el bloqueo inmediato de todas tus tarjetas para impedir que terceros accedan a tus aplicaciones financieras.

Tienes otra opción de bloquear tu cuenta a través de este LINK.

Llama a tu operador móvil para bloquear tu línea y equipo.

