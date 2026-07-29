Cada vez son más los peruanos que recurren a Yape como una herramienta indispensable para manejar su dinero de manera rápida y sencilla. La billetera digital, desarrollada por el Banco de Crédito del Perú (BCP), se ha consolidado como una de las aplicaciones financieras más utilizadas del país al reunir a millones de usuarios que la emplean tanto para enviar y recibir dinero como para realizar pagos, recargar celulares, cancelar servicios, comprar pasajes, adquirir productos en Yape Tienda e incluso acceder a otras soluciones digitales. No obstante, entre las funciones menos conocidas de la plataforma destaca la posibilidad de solicitar un crédito personal, una alternativa pensada para brindar liquidez inmediata a quienes necesiten afrontar gastos inesperados o financiar diversas necesidades, como la compra de alimentos, medicamentos, el pago de cuentas o cualquier otro desembolso urgente. A continuación, te explicamos cómo funciona este beneficio, quiénes pueden acceder a él y cuáles son los requisitos para obtenerlo.

¿Cómo pido un crédito personal desde Yape? Sigue estos pasos

Ingresa a “Créditos” desde tu pantalla de inicio.

Usa la opción “Simula tu crédito”.

Según tu evaluación, verás los montos que puedes solicitar.

Elige una fecha para el pago de tu crédito.

A veces, será necesario validar tu identidad con una foto de tu rostro y de tu documento.

Revisa el resumen y acepta las condiciones.

Ingresa el código de validación que te llegará al celular.

¡Listo! Revisa que el dinero haya sido abonado a tu Yape.

¿Qué pasa si no devuelves un Yape?

En una entrevista para el medio LP, diversos especialistas indicaron que no devolver el dinero producto de un error es considerado como delito de apropiación irregular, según el artículo 192, inciso 2 del Código Penal. Esto llevaría a que la persona afronte una condena de hasta dos años de prisión, o en su defecto, la imposición de servicios comunitarios o días-multa. No obstante, en caso se determine que el delito está bajo apropiación ilícita, conforme señala el artículo 190, contempla que la pena será de uno a cuatro años.

De esta manera, los expertos en derecho señalan que negarse a devolver el dinero no debe asumirse como un hecho consumado, ya que dicha conducta podría generar graves responsabilidades penales para quien lo recibe. Por su parte, la víctima debe formalizar la denuncia con suficientes pruebas que evidencien que la transferencia que se realizó a través de Yape fue un error, así como la clara demostración de que el receptor se niega a devolver el dinero. Por último, la abogada Silvana Arias sugirió analizar la proporcionalidad de iniciar un proceso legal, pues en casos de montos mínimos una denuncia penal podría resultar sin efecto.

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