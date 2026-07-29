Por Redacción EC

Cada vez son más los peruanos que recurren a Yape como una herramienta indispensable para manejar su dinero de manera rápida y sencilla. La billetera digital, desarrollada por el Banco de Crédito del Perú (BCP), se ha consolidado como una de las aplicaciones financieras más utilizadas del país al reunir a millones de usuarios que la emplean tanto para enviar y recibir dinero como para realizar pagos, recargar celulares, cancelar servicios, comprar pasajes, adquirir productos en Yape Tienda e incluso acceder a otras soluciones digitales. No obstante, entre las funciones menos conocidas de la plataforma destaca la posibilidad de solicitar un crédito personal, una alternativa pensada para brindar liquidez inmediata a quienes necesiten afrontar gastos inesperados o financiar diversas necesidades, como la compra de alimentos, medicamentos, el pago de cuentas o cualquier otro desembolso urgente. A continuación, te explicamos cómo funciona este beneficio, quiénes pueden acceder a él y cuáles son los requisitos para obtenerlo.