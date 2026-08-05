Cada vez son más las personas que utilizan Yape para enviar y recibir dinero de manera rápida desde su celular. Sin embargo, cuando llega el momento de cambiar de número, dejar de usar la aplicación o eliminar la cuenta por cualquier motivo, surge una pregunta que genera incertidumbre entre los usuarios: ¿qué ocurre con el dinero que permanece en la billetera digital? Antes de tomar una decisión, es importante conocer cómo funciona este proceso y qué aspectos se deben tener en cuenta para evitar inconvenientes con los fondos disponibles. En esta nota te explicamos todo lo que necesitas saber sobre este tema.

¿Qué pasará con mi saldo después de eliminar mi Yape? Mira AQUÍ lo que sucede

Si tienes Yape con BCP o Yape con otro banco/caja, el dinero de tu Yape seguirá en la tarjeta que registraste.

En caso tengas Yape con DNI (sin tarjeta) y:

Tienes acceso al app para eliminar tu cuenta: Retira tu dinero o yapea todo a una persona de confianza que luego te lo pueda devolver rápidamente.

para eliminar tu cuenta: Retira tu dinero o yapea todo a una persona de confianza que luego te lo pueda devolver rápidamente. No tienes acceso al app: Podrás eliminar tu cuenta desde la página web de Yape y emitiremos un giro por el total de tu dinero para que lo retires desde una ventanilla del BCP.

Te enviaremos un mensaje de texto hasta 2 días hábiles después para que puedas retirar tu dinero. Ese día, será obligatorio que presentes tu DNI físico.

¿Cómo cambiar mi correo asociado a Yape?

Para actualizar el correo que tienes asociado a Yape, sigue estos pasos:

Entra a “Mi Perfil” en la parte superior izquierda de tu app y selecciona “Eliminar mi cuenta”. Entra al app y toca el botón “Crear cuenta”. Ingresa el mismo número de celular que ya tenías registrado y el código de validación que te llegará por mensaje de texto. Coloca tu documento de identidad y tu nuevo correo electrónico. Ingresa tu clave de 6 dígitos y elige el mismo tipo de cuenta que tenías previamente. Sigue los pasos para validar tu identidad ¡y listo! Ya tienes tu nuevo correo afiliado a Yape.

¿Cómo cambiar mi límite de Yapeo?

Si eres Yape con BCP o Yape con DNI, puedes elegir el monto total a yapear por día. Tú decides entre estas 3 opciones: S/ 500, S/ 950 o S/ 2,000.

Para aumentar o reducir tu límite diario, sigue estos pasos:

Ingresa a tu perfil desde el ícono de la persona en la pantalla de inicio. Ubica y selecciona la opción de “Límites transaccionales”. Puedes ingresar directamente usando este enlace desde tu celular. Elige el límite de yapeo diario que prefieres. Si deseas aumentar tu límite, deberás confirmar tu biometría digital. Ingresa el código de validación que llegará a tu celular ¡Y listo! Recibirás un correo de confirmación.