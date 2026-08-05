Por Redacción EC

Cada vez son más las personas que utilizan Yape para enviar y recibir dinero de manera rápida desde su celular. Sin embargo, cuando llega el momento de cambiar de número, dejar de usar la aplicación o eliminar la cuenta por cualquier motivo, surge una pregunta que genera incertidumbre entre los usuarios: ¿qué ocurre con el dinero que permanece en la billetera digital? Antes de tomar una decisión, es importante conocer cómo funciona este proceso y qué aspectos se deben tener en cuenta para evitar inconvenientes con los fondos disponibles. En esta nota te explicamos todo lo que necesitas saber sobre este tema.