Un hombre fue asesinado a balazos durante el mediodía de este domingo en el distrito de Ventanilla, en el Callao.

El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre la vereda, mientras efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la zona e iniciar las diligencias correspondientes.

En Ventanilla, asesina a dueño de una cevichería a balazos cuando tomaba con amigos en la calle. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

De acuerdo con información preliminar difundida por Ventanilla TV, basada en versiones de testigos, la víctima sería Ernesto Retuerto Gonzales, quien sería propietario de una cevichería. Sin embargo, estos datos aún no han sido confirmados oficialmente por las autoridades.

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Según los testimonios recogidos en el lugar, el hombre se habría encontrado bebiendo con unos amigos en la vía pública cuando fue atacado a balazos. Tras el hecho, familiares de la víctima llegaron hasta la zona.

Los agentes policiales procedieron a acordonar el lugar donde quedó el cuerpo para realizar las diligencias correspondientes y recoger posibles evidencias que permitan esclarecer el crimen.