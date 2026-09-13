En Ventanilla, asesina a dueño de una cevichería a balazos cuando tomaba con amigos en la calle. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec
En Ventanilla, asesina a dueño de una cevichería a balazos cuando tomaba con amigos en la calle. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec
Por Redacción EC

Un hombre fue asesinado a balazos durante el mediodía de este domingo en el distrito de Ventanilla, en el Callao.

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