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Entre los siete alcaldes que postulan bajo la figura de reelección encubierta, seis registran una ejecución menor de 60%.
Entre los siete alcaldes que postulan bajo la figura de reelección encubierta, seis registran una ejecución menor de 60%.
Por Martin Hidalgo

Suman 27 los actuales alcaldes distritales de Lima que se encuentran en campaña electoral con miras a las elecciones subnacionales del próximo 4 de octubre, ya sea porque buscan dar el salto a la alcaldía de Lima, porque están apelando a la figura de reelección encubierta o porque postulan como tenientes alcaldes llevando como cabeza de lista a un familiar o funcionario. Pero la mayoría de sus gestiones repite un patrón de deficiencia en la ejecución presupuestal para proyectos de inversión en el último año de gestión: 22 burgomaestres registran que han gastado menos del 60% de su presupuesto a falta de tres meses para el cierre del 2026.

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