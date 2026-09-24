Suman 27 los actuales alcaldes distritales de Lima que se encuentran en campaña electoral con miras a las elecciones subnacionales del próximo 4 de octubre, ya sea porque buscan dar el salto a la alcaldía de Lima, porque están apelando a la figura de reelección encubierta o porque postulan como tenientes alcaldes llevando como cabeza de lista a un familiar o funcionario. Pero la mayoría de sus gestiones repite un patrón de deficiencia en la ejecución presupuestal para proyectos de inversión en el último año de gestión: 22 burgomaestres registran que han gastado menos del 60% de su presupuesto a falta de tres meses para el cierre del 2026.

Surco, bajo la gestión de Carlos Bruce –quien postula a la alcaldía de Lima–, es el único distrito de Lima donde se supera el 80% de ejecución para proyectos de inversión. Esto proyecta a que Bruce pueda repetir el patrón de los tres años anteriores: cerrar el 2026 con 100% de su presupuesto para obras que, a la fecha, supera los S/34 millones.

Otros alcaldes distritales que postulan a Lima, como Francis Allison (en Magdalena) y Samuel Daza (en Ancón), aún se mantienen en una ejecución por debajo del 40% a setiembre del 2026. Desde el equipo de Allison explicaron que lo que les falta ejecutar corresponde a obras como la construcción de una piscina que contó con retrasos que atribuyen a la Marina de Guerra; la adquisición de cámaras de videovigilancia y el cambio de luminarias en la Costa Verde. “Por la naturaleza de las obras de gran magnitud y sus procesos propios, no se puede devengar por adelantado hasta la culminación de cada etapa”, precisaron.

La gestión de Carlos Bruce en Surco es la única que supera el 80%. Foto: GEC. / DPD

En “Tenemos que hablar”, el videopódcast de El Comercio, Daza justificó la baja ejecución en Ancón asegurando que logró duplicar su presupuesto. “Por el presupuesto que recibí, ya superé el 100%, pero lo he duplicado. Todo el dinero (que falta ejecutar) está comprometido”, manifestó el candidato de Fuerza Popular, quien adelantó que están por inaugurarse dos centrales de videovigilancia en el distrito antes del cierre de año.

Solo uno de los cuatros alcaldes que postulan a Lima registra una ejecución del 80% en proyectos de inversión.

—En el ámbito distrital—

Entre los siete alcaldes que postulan bajo la figura de reelección encubierta, seis registran una ejecución menor de 60%. El gasto de Alfredo Reynaga, alcalde de Independencia, es menor de 40%.

Otros 12 alcaldes postulan como tenientes alcaldes llevando como cabeza de su lista partidaria a un familiar o a un funcionario de confianza. En este bloque, todos registran una ejecución por debajo del 60%. En La Molina, el equipo del alcalde Uceda atribuyó registrar menos del 40% de ejecución a que cuentan con una cartera de más de “más de 30 proyectos que cierran brechas”.

“Por la envergadura de las obras que estamos ejecutando, los procesos de selección son largos y en la fecha hemos certificado el 97% del PIM (Presupuesto Institucional Modificado)”, anotaron tras destacar que cuentan con la partida presupuestal más alta entre los distritos de la capital. Aseguraron que proyectan cerrar el 2026 con 100% de ejecución.

En Barranco, la gestión de la alcaldesa Jessica Vargas registra menos del 30% de ejecución presupuestal para proyectos de inversión. En mayo pasado, este Diario reportó que esa gestión edilicia se mantenía el 0% de ejecución y comunicaron que para junio, su cifra subiría, aunque para setiembre se mantiene en 24,6%, y esta vez no brindaron explicaciones.

De los 27 alcaldes que están en campaña, unos 22 registran menos del 60% de ejecución presupuestal a falta de tres meses para el cierre de 2026.

—Contra el tiempo—

Breña registra apenas el 9% de ejecución para sus proyectos de inversión. El equipo municipal del alcalde Luis de la Mata se tiene proyectar gastas S/ 900 mil a finales de septiembre, con lo que su ejecución subirá a 30%. “Los 2 millones 100 mil pendientes están proyectados de devengar en octubre, noviembre y diciembre”, precisaron.

Entre sus obras en curso están el mejoramientos de parques (Echenique y Pariacoto), calles y la implementación de luz led.