Candidatos a La Libertad arrastran severos cuestionamientos. Foto generada con IA
Candidatos a La Libertad arrastran severos cuestionamientos. Foto generada con IA
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La Libertad viene siendo golpeada por la delincuencia y extorsión, a eso se suma la llegada del fenómeno de El Niño, la expansión de la minería ilegal y la débil presencia del Estado. El próximo gobernador deberá enfrentar estos y otros problemas y deberá liderarlo con responsabilidad para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Sin embargo, los candidatos que anhelan este puesto tienen serios cuestionamientos y generan dudas. Aquí traemos un repaso de los casos más controvertidos.

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