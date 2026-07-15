Andy Yofran Quispe Cruz, alias 'Andy', presunto cabecilla de 'Los Pepes' y primo de 'Jhonsson', líder de 'Los Pulpos', contaba con notificación roja de Interpol. (Foto: PNP)
Andy Yofran Quispe Cruz, alias 'Andy', presunto cabecilla de 'Los Pepes' y primo de 'Jhonsson', líder de 'Los Pulpos', contaba con notificación roja de Interpol. (Foto: PNP)
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú (PNP) en La Libertad detuvo a Andy Yofran Quispe Cruz, alias ‘Andy’, presunto cabecilla de la banda criminal ‘Los Pepes’, y primo hermano del alias ‘Jhonsson’, el actual jefe máximo de ‘Los Pulpos’, quien también es intensamente buscado por las autoridades en todo el Perú.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.