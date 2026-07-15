La Policía Nacional del Perú (PNP) en La Libertad detuvo a Andy Yofran Quispe Cruz, alias ‘Andy’, presunto cabecilla de la banda criminal ‘Los Pepes’, y primo hermano del alias ‘Jhonsson’, el actual jefe máximo de ‘Los Pulpos’, quien también es intensamente buscado por las autoridades en todo el Perú.

Esta detención se dio gracias al trabajo coordinado entre agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo y sus pares de Chiclayo.

Cabe señalar que Yofran Quispe es presuntamente vinculado a delitos de extorsión y sicariato en la región La Libertad.

Interpol busca a primo de ‘Jhonsson’

‘Andy’ tenía en su contra una notificación roja de Interpol, una orden de captura vigente emitida por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo y antecedentes por secuestro, tentativa de feminicidio, violación sexual y reiterados casos de extorsión agravada.

Efectivos de la PNP incautaron una pistola marca FN con serie erradicada y 7 municiones, dos celulares, dinero en efectivo (S/ 11,300 y US$ 303), además un DNI falso a nombre de otra persona y una motocicleta en la que se desplazaba.

El detenido y las evidencias fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.