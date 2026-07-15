Minsa emite aviso epidemiológico tras emergencia sanitaria por influenza aviar A(H5N1). (Foto: Andina)
Minsa emite aviso epidemiológico tras emergencia sanitaria por influenza aviar A(H5N1). (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), emitió el Aviso Epidemiológico AVE-CDC N.° 001-2026 luego de que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) declarara la emergencia sanitaria por la detección de influenza aviar A(H5N1) de alta patogenicidad en aves de corral.

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