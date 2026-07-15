El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), emitió el Aviso Epidemiológico AVE-CDC N.° 001-2026 luego de que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) declarara la emergencia sanitaria por la detección de influenza aviar A(H5N1) de alta patogenicidad en aves de corral.

Según informó el sector, la medida tiene como objetivo reforzar la vigilancia epidemiológica para identificar de manera temprana posibles casos en personas y fortalecer las acciones de prevención con el fin de proteger la salud de la población.

Minsa insta a evitar contacto con aves enfermas o muertas por riesgo de influenza aviar. (Foto: Andina)

El Minsa precisó que el riesgo para la población en general es bajo; sin embargo, recomendó no manipular aves enfermas o muertas, ya sean de corral o silvestres. Asimismo, indicó que quienes hayan tenido contacto con estos animales deben acudir al establecimiento de salud más cercano para recibir orientación y evaluación.

La cartera de Salud también exhortó a que las personas que, tras haber estado en contacto con aves enfermas o muertas, presenten fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar u otros síntomas respiratorios acudan de inmediato a un establecimiento de salud para recibir atención y realizarse las pruebas correspondientes.

Entre las medidas preventivas, el Minsa recordó la importancia del lavado frecuente de manos con agua y jabón, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o un pañuelo desechable y utilizar mascarilla si se presentan síntomas respiratorios. Además, pidió a la población informarse únicamente a través de los canales oficiales del Minsa, Senasa y otras entidades competentes, evitando difundir información no confirmada.

Autoridades fortalecen acciones de prevención tras casos de influenza aviar A(H5N1) en aves de corral. (Foto: Andina)

El ministerio informó que también reforzó las acciones en los establecimientos de salud de todo el país para detectar oportunamente posibles casos, desarrollar las investigaciones epidemiológicas necesarias y garantizar que el personal de salud cuente y utilice adecuadamente los equipos de protección personal.

Estas acciones forman parte del enfoque denominado “Una Salud”, que promueve el trabajo coordinado entre los sectores de salud humana, salud animal y medio ambiente para prevenir y controlar enfermedades que pueden transmitirse entre animales y personas.

Finalmente, el Minsa señaló que mantiene reuniones permanentes de coordinación con Senasa y otras instituciones para fortalecer la vigilancia epidemiológica, las acciones de prevención y la capacidad de respuesta, con el propósito de reducir el riesgo de transmisión de la influenza aviar A(H5N1) y proteger la salud de la población.