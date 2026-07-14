Panorámica desde el aire que expone la extensión total del viaducto elevado cruzando una zona comercial e industrial densamente poblada, rodeada por cerros característicos de este sector de la capital. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec
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La Municipalidad de Lima inauguró la Vía Rápida Nicolás Arriola y San Luis
  • Panorámica desde el aire que expone la extensión total del viaducto elevado cruzando una zona comercial e industrial densamente poblada, rodeada por cerros característicos de este sector de la capital. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec
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    Panorámica desde el aire que expone la extensión total del viaducto elevado cruzando una zona comercial e industrial densamente poblada, rodeada por cerros característicos de este sector de la capital. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec

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    Panorámica desde el aire que expone la extensión total del viaducto elevado cruzando una zona comercial e industrial densamente poblada, rodeada por cerros característicos de este sector de la capital. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec

  • Vehículos transitan por el carril central del bypass, el cual cuenta con señalética vertical que fija el límite de velocidad máxima en 50 km/h, además de elementos de seguridad vial en los bordes de la estructura. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec
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    Vehículos transitan por el carril central del bypass, el cual cuenta con señalética vertical que fija el límite de velocidad máxima en 50 km/h, además de elementos de seguridad vial en los bordes de la estructura. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec

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    Vehículos transitan por el carril central del bypass, el cual cuenta con señalética vertical que fija el límite de velocidad máxima en 50 km/h, además de elementos de seguridad vial en los bordes de la estructura. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec

  • Vista frontal de la nueva pista asfaltada de la vía rápida, donde se observa el tránsito fluido de camionetas y autos particulares ascendiendo por la estructura elevada que conecta de forma directa ambos distritos. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec
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    Vista frontal de la nueva pista asfaltada de la vía rápida, donde se observa el tránsito fluido de camionetas y autos particulares ascendiendo por la estructura elevada que conecta de forma directa ambos distritos. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec

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    Vista frontal de la nueva pista asfaltada de la vía rápida, donde se observa el tránsito fluido de camionetas y autos particulares ascendiendo por la estructura elevada que conecta de forma directa ambos distritos. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec

  • Diversas unidades de transporte público, mototaxis y vehículos particulares circulan por primera vez sobre la rampa del viaducto elevado Nicolás Arriola, la cual cuenta con paneles informativos de la comuna metropolitana en cada poste de alumbrado. Foto: Antonio Melgarejo/@photo gec
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    Diversas unidades de transporte público, mototaxis y vehículos particulares circulan por primera vez sobre la rampa del viaducto elevado Nicolás Arriola, la cual cuenta con paneles informativos de la comuna metropolitana en cada poste de alumbrado. Foto: Antonio Melgarejo/@photo gec

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    Diversas unidades de transporte público, mototaxis y vehículos particulares circulan por primera vez sobre la rampa del viaducto elevado Nicolás Arriola, la cual cuenta con paneles informativos de la comuna metropolitana en cada poste de alumbrado. Foto: Antonio Melgarejo/@photo gec

  • Vista desde la parte baja de la obra, donde se aprecian las mallas de seguridad de color naranja y el personal técnico realizando labores complementarias junto a los carriles auxiliares destinados al transporte pesado. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec
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    Vista desde la parte baja de la obra, donde se aprecian las mallas de seguridad de color naranja y el personal técnico realizando labores complementarias junto a los carriles auxiliares destinados al transporte pesado. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec

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    Vista desde la parte baja de la obra, donde se aprecian las mallas de seguridad de color naranja y el personal técnico realizando labores complementarias junto a los carriles auxiliares destinados al transporte pesado. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec

  • Camiones de carga mediana y vehículos comerciales recorren la parte alta de la estructura inaugurada, demostrando la capacidad de la vía rápida para soportar distintas configuraciones de transporte urbano. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec
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    Camiones de carga mediana y vehículos comerciales recorren la parte alta de la estructura inaugurada, demostrando la capacidad de la vía rápida para soportar distintas configuraciones de transporte urbano. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec

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    Camiones de carga mediana y vehículos comerciales recorren la parte alta de la estructura inaugurada, demostrando la capacidad de la vía rápida para soportar distintas configuraciones de transporte urbano. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec

  • Toma a nivel de calzada que muestra las líneas discontinuas blancas pintadas sobre el concreto fresco y los desvíos habilitados para orientar a los conductores que ingresan a la vía rápida Nicolás Arriola. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec
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    Toma a nivel de calzada que muestra las líneas discontinuas blancas pintadas sobre el concreto fresco y los desvíos habilitados para orientar a los conductores que ingresan a la vía rápida Nicolás Arriola. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec

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    Toma a nivel de calzada que muestra las líneas discontinuas blancas pintadas sobre el concreto fresco y los desvíos habilitados para orientar a los conductores que ingresan a la vía rápida Nicolás Arriola. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec

  • Captura aérea que detalla la intersección vial y cómo el bypass elevado Nicolás Arriola y San Luis segrega el flujo vehicular rápido del tránsito local y las estaciones de servicio ubicadas abajo. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec
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    Captura aérea que detalla la intersección vial y cómo el bypass elevado Nicolás Arriola y San Luis segrega el flujo vehicular rápido del tránsito local y las estaciones de servicio ubicadas abajo. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec

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    Captura aérea que detalla la intersección vial y cómo el bypass elevado Nicolás Arriola y San Luis segrega el flujo vehicular rápido del tránsito local y las estaciones de servicio ubicadas abajo. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec

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La Municipalidad Metropolitana de Lima habilitó el tránsito vehicular la nueva Vía Rápida Nicolás Arriola, un bypass diseñado para optimizar la interconexión y reducir los tiempos de traslado entre los distritos de San Luis, La Victoria y Ate. La construcción de esta megaobra inició en septiembre de 2025 y estuvo a cargo del Consorcio El Trébol, a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet).

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