La Municipalidad Metropolitana de Lima habilitó el tránsito vehicular la nueva Vía Rápida Nicolás Arriola, un bypass diseñado para optimizar la interconexión y reducir los tiempos de traslado entre los distritos de San Luis, La Victoria y Ate. La construcción de esta megaobra inició en septiembre de 2025 y estuvo a cargo del Consorcio El Trébol, a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet).

El paso a desnivel tiene una extensión de 355 metros dentro de un tramo de intervención total de 1.4 kilómetros, estructurado con calzadas de concreto rígido y cuatro carriles, dos para cada sentido de tránsito. Durante el acto oficial de inauguración, el alcalde Renzo Reggiardo destacó el impacto del proyecto en la modernización de la infraestructura limeña:

“Hoy estamos inaugurando el primer viaducto de las nuevas vías rápidas de Lima, alcanzando un hito en el transporte urbano sostenible de nuestra capital y poniendo a disposición de los limeños una nueva obra de infraestructura vial que nos permite dar un paso firme hacia una ciudad moderna, ordenada y eficiente”.

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