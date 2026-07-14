La Municipalidad Metropolitana de Lima habilitó el tránsito vehicular la nueva Vía Rápida Nicolás Arriola, un bypass diseñado para optimizar la interconexión y reducir los tiempos de traslado entre los distritos de San Luis, La Victoria y Ate. La construcción de esta megaobra inició en septiembre de 2025 y estuvo a cargo del Consorcio El Trébol, a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet).
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