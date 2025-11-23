El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) impulsa la construcción de una nueva vía de casi 15 kilómetros que busca reorganizar la circulación vehicular en el norte chico y preparar la zona para el intenso movimiento logístico que generará el megapuerto de Chancay. Esta infraestructura pretende aliviar la carga que hoy soporta la Panamericana Norte y ofrecer una ruta más eficiente para el transporte pesado que se dirige a la zona portuaria.

El proyecto forma parte de una estrategia nacional que busca acompañar el crecimiento urbano, reducir la presión sobre las vías actuales y garantizar un acceso seguro al futuro centro logístico. La propuesta considera necesidades locales, proyecciones de expansión y la urgencia de contar con un corredor moderno que facilite el tránsito sin afectar a las áreas residenciales. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO SERÁ LA NUEVA CARRETERA DE ACCESO AL MEGAPUERTO?

La futura vía tendrá dos calzadas que podrán adecuarse según la demanda, lo que permitirá mantener un flujo continuo en ambos sentidos. Además, incorporará pasos a desnivel diseñados para evitar detenciones y garantizar trayectos más fluidos, junto con accesos controlados que disminuirán los puntos de interferencia entre autos, camiones y transporte de carga. Con esta estructura, el MTC prevé reducir la saturación que se registra a diario en la Panamericana Norte y ofrecer un desplazamiento más ordenado para todo tipo de vehículos.

¿DE QUÉ MANERA MEJORARÁ EL ACCESO AL MEGAPUERTO DE CHANCAY?

El trazado planteado permitirá que los transportistas lleguen directamente al megapuerto sin atravesar calles urbanas ni mezclarse con el tránsito local. Esto recortará tiempos de traslado, facilitará la distribución de mercancías hacia centros logísticos y evitará cuellos de botella sobre las vías principales. Según el MTC, el corredor funcionará como un espacio seguro y eficiente pensado para el movimiento continuo de carga, sin interferir con la vida diaria de los residentes de la zona.

¿QUÉ IMPACTO TENDRÁ EN LA MOVILIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD REGIONAL?

Para el ministerio, esta obra permitirá flujos de transporte más constantes y disminuirá los tiempos de espera que hoy afectan a los conductores, lo que elevará la competitividad de la región. El diseño incluye criterios de seguridad vial en toda su extensión, con el fin de reducir riesgos y garantizar que los vehículos pesados se desplacen sin generar conflictos con peatones o autos particulares. El MTC destaca que estos cambios impulsarán la actividad económica del norte chico a medida que el megapuerto entre en operación, según informa la plataforma Infobae.

¿POR QUÉ SE CONSIDERA UNA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA PARA LA ZONA?

Las autoridades señalan que el crecimiento acelerado del área cercana al megapuerto exige rutas modernas capaces de soportar un alto nivel de tránsito. La nueva carretera se plantea como una alternativa clave para distribuir el transporte asociado al puerto y evitar que toda la demanda recaiga sobre la Panamericana Norte. Con esta obra, el MTC busca integrar la futura actividad portuaria a una red vial más equilibrada, que permita el desarrollo urbano sin comprometer la movilidad de los vecinos.