Conoce los errores más comunes al construir, qué materiales evitar y cómo diagnosticar la estructura de tu casa para proteger a tu familia frente a sismos de gran magnitud. (Foto de Jaime SALDARRIAGA / AFP).
Conoce los errores más comunes al construir, qué materiales evitar y cómo diagnosticar la estructura de tu casa para proteger a tu familia frente a sismos de gran magnitud. (Foto de Jaime SALDARRIAGA / AFP).
/ JAIME SALDARRIAGA
Por Paolo Valdivia

Saber cómo proteger tu casa de un sismo requiere abordar dos frentes clave: la resistencia de la estructura de la vivienda y las medidas de seguridad interna. Ante la alta prevalencia de autoconstrucción en el país, el ingeniero Carlos Zavala, especialista del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID), detalló en TV Perú las acciones esenciales que debes tomar para asegurar tu inmueble.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.