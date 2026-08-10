Estar preparado ante un movimiento telúrico puede marcar la diferencia en situaciones de riesgo. Hoy en día, los teléfonos inteligentes cuentan con herramientas integradas y sistemas de notificación de emergencia que permiten recibir advertencias previas a un temblor.

A continuación, te mostramos paso a paso cómo activar la alerta de sismos tanto en dispositivos Android como en iPhone de forma sencilla.

Cómo activar la alerta de sismo en celulares Android (Paso a paso)

Los dispositivos Android cuentan con el Sistema de Alertas de Terremotos de Google, una tecnología que utiliza los sensores de movimiento (acelerómetros) de los teléfonos móviles para detectar vibraciones e informar a los usuarios segundos antes del impacto.

Sigue estos pasos para habilitar esta función en tu teléfono Android:

Abre la aplicación de “Configuración” o “Ajustes” en tu celular. Busca e ingresa a “Seguridad y emergencia”. En algunos fabricantes (Samsung, Xiaomi, Motorola, etc.), la opción puede ubicarse dentro de “Ubicación” > “Avanzada” o “Contraseñas y seguridad”.Canal Institucional Selecciona “Alertas de terremotos”. Activa el interruptor principal para encender las notificaciones. Verifica las Alertas de emergencia inalámbricas: Dentro del mismo menú de Seguridad y emergencia, asegúrate de tener habilitadas las opciones de Permitir alertas, Amenazas extremas y Amenazas graves.

Si no encuentras la opción en los menús, abre la barra de búsqueda dentro de Ajustes y escribe directamente “Alertas de terremotos” o “Emergencia”.

Cómo activar las alertas de emergencia y sismos en iPhone (iOS)

En los dispositivos Apple, el sistema operativo integra las notificaciones de desastres naturales dentro de las Alertas gubernamentales y de emergencia de cada país.

Para cerciorarte de que tu iPhone reciba estos avisos, realiza lo siguiente:

Ingresa a la aplicación “Configuración” de tu iPhone.

de tu iPhone. Toca la sección “Notificaciones” .

. Desplázate hasta el final de la pantalla , donde verás el apartado Alertas gubernamentales (o Alertas de emergencia).

, donde verás el apartado (o Alertas de emergencia). Activa los interruptores de:

de: Alertas gubernamentales / Alertas de emergencia .

. Alertas de seguridad públicas .

. Alertas sísmicas / Alertas de prueba (disponibles en ciertas regiones y versiones recientes de iOS).

Requisitos clave para que las alertas sísmicas funcionen correctamente

Activar la casilla en la configuración no siempre es suficiente; para asegurar la correcta recepción de un aviso en tiempo real, tu teléfono debe cumplir con los siguientes puntos:

Ubicación activada (GPS): El sistema determina si debes recibir la alarma según la cercanía al epicentro, por lo que la localización geográfica debe estar encendida.

El sistema determina si debes recibir la alarma según la cercanía al epicentro, por lo que la localización geográfica debe estar encendida. Conexión a internet o datos móviles: La notificación remota requiere que el dispositivo permanezca conectado a una red Wi-Fi o red celular de datos.

La notificación remota requiere que el dispositivo permanezca conectado a una red Wi-Fi o red celular de datos. No estar en modo “No molestar” extremo: Aunque la mayoría de las alertas críticas sobrepasan el modo silencioso, es aconsejable dar permisos prioritarios a las alertas de emergencia en la configuración de volumen.

Aunque la mayoría de las alertas críticas sobrepasan el modo silencioso, es aconsejable dar permisos prioritarios a las alertas de emergencia en la configuración de volumen. Sistema operativo actualizado: Mantén siempre tu versión de Android o iOS al día para garantizar la compatibilidad con los protocolos de seguridad estatales y de Google/Apple.

¿Qué hacer si tu celular no tiene la alerta integrada?

En caso de contar con un modelo antiguo o estar en una región donde la función nativa aún no está disponible, puedes descargar aplicaciones especializadas desde Google Play Store o App Store: