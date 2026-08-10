Estar preparado ante un movimiento telúrico puede marcar la diferencia en situaciones de riesgo. Hoy en día, los teléfonos inteligentes cuentan con herramientas integradas y sistemas de notificación de emergencia que permiten recibir advertencias previas a un temblor.
A continuación, te mostramos paso a paso cómo activar la alerta de sismos tanto en dispositivos Android como en iPhone de forma sencilla.
Cómo activar la alerta de sismo en celulares Android (Paso a paso)
Los dispositivos Android cuentan con el Sistema de Alertas de Terremotos de Google, una tecnología que utiliza los sensores de movimiento (acelerómetros) de los teléfonos móviles para detectar vibraciones e informar a los usuarios segundos antes del impacto.
Sigue estos pasos para habilitar esta función en tu teléfono Android:
- Abre la aplicación de “Configuración” o “Ajustes” en tu celular.
- Busca e ingresa a “Seguridad y emergencia”.
- En algunos fabricantes (Samsung, Xiaomi, Motorola, etc.), la opción puede ubicarse dentro de “Ubicación” > “Avanzada” o “Contraseñas y seguridad”.Canal Institucional
- Selecciona “Alertas de terremotos”.
- Activa el interruptor principal para encender las notificaciones.
- Verifica las Alertas de emergencia inalámbricas: Dentro del mismo menú de Seguridad y emergencia, asegúrate de tener habilitadas las opciones de Permitir alertas, Amenazas extremas y Amenazas graves.
Si no encuentras la opción en los menús, abre la barra de búsqueda dentro de Ajustes y escribe directamente “Alertas de terremotos” o “Emergencia”.
Cómo activar las alertas de emergencia y sismos en iPhone (iOS)
En los dispositivos Apple, el sistema operativo integra las notificaciones de desastres naturales dentro de las Alertas gubernamentales y de emergencia de cada país.
Para cerciorarte de que tu iPhone reciba estos avisos, realiza lo siguiente:
- Ingresa a la aplicación “Configuración” de tu iPhone.
- Toca la sección “Notificaciones”.
- Desplázate hasta el final de la pantalla, donde verás el apartado Alertas gubernamentales (o Alertas de emergencia).
- Activa los interruptores de:
- Alertas gubernamentales / Alertas de emergencia.
- Alertas de seguridad públicas.
- Alertas sísmicas / Alertas de prueba (disponibles en ciertas regiones y versiones recientes de iOS).
Requisitos clave para que las alertas sísmicas funcionen correctamente
Activar la casilla en la configuración no siempre es suficiente; para asegurar la correcta recepción de un aviso en tiempo real, tu teléfono debe cumplir con los siguientes puntos:
- Ubicación activada (GPS): El sistema determina si debes recibir la alarma según la cercanía al epicentro, por lo que la localización geográfica debe estar encendida.
- Conexión a internet o datos móviles: La notificación remota requiere que el dispositivo permanezca conectado a una red Wi-Fi o red celular de datos.
- No estar en modo “No molestar” extremo: Aunque la mayoría de las alertas críticas sobrepasan el modo silencioso, es aconsejable dar permisos prioritarios a las alertas de emergencia en la configuración de volumen.
- Sistema operativo actualizado: Mantén siempre tu versión de Android o iOS al día para garantizar la compatibilidad con los protocolos de seguridad estatales y de Google/Apple.
¿Qué hacer si tu celular no tiene la alerta integrada?
En caso de contar con un modelo antiguo o estar en una región donde la función nativa aún no está disponible, puedes descargar aplicaciones especializadas desde Google Play Store o App Store:
- Sismo Detector (Earthquake Network): Utiliza los acelerómetros de los smartphones para enviar alertas en tiempo real a personas en la misma zona geográfica.
- My Earthquake Alerts: Aplicación intuitiva y gratuita que recopila eventos telúricos a nivel global con notificaciones personalizables.
- SISMATE o alertas locales: Mantente al tanto de las alertas oficiales promovidas por los ministerios o entes de gestión de riesgo de tu país.