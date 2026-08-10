Descubre el paso a paso para activar los sistemas de alerta temprana en tu smartphone y iPhone y mantente preparado ante un movimiento telúrico. (Foto: JewelledV X y Android)
Descubre el paso a paso para activar los sistemas de alerta temprana en tu smartphone y iPhone y mantente preparado ante un movimiento telúrico. (Foto: JewelledV X y Android)
Por Paolo Valdivia

Estar preparado ante un puede marcar la diferencia en situaciones de riesgo. Hoy en día, los teléfonos inteligentes cuentan con herramientas integradas y sistemas de notificación de emergencia que permiten recibir advertencias previas a un temblor.

A continuación, te mostramos paso a paso cómo activar la alerta de sismos tanto en dispositivos Android como en iPhone de forma sencilla.

Cómo activar la alerta de sismo en celulares Android (Paso a paso)

Los dispositivos Android cuentan con el Sistema de Alertas de Terremotos de Google, una tecnología que utiliza los sensores de movimiento (acelerómetros) de los teléfonos móviles para detectar vibraciones e informar a los usuarios segundos antes del impacto.

Sigue estos pasos para habilitar esta función en tu teléfono Android:

  1. Abre la aplicación de “Configuración” o “Ajustes” en tu celular.
  2. Busca e ingresa a “Seguridad y emergencia”.
  3. En algunos fabricantes (Samsung, Xiaomi, Motorola, etc.), la opción puede ubicarse dentro de “Ubicación” > “Avanzada” o “Contraseñas y seguridad”.Canal Institucional
  4. Selecciona “Alertas de terremotos”.
  5. Activa el interruptor principal para encender las notificaciones.
  6. Verifica las Alertas de emergencia inalámbricas: Dentro del mismo menú de Seguridad y emergencia, asegúrate de tener habilitadas las opciones de Permitir alertas, Amenazas extremas y Amenazas graves.

Si no encuentras la opción en los menús, abre la barra de búsqueda dentro de Ajustes y escribe directamente “Alertas de terremotos” o “Emergencia”.

Cómo activar las alertas de emergencia y sismos en iPhone (iOS)

En los dispositivos Apple, el sistema operativo integra las notificaciones de desastres naturales dentro de las Alertas gubernamentales y de emergencia de cada país.

Para cerciorarte de que tu iPhone reciba estos avisos, realiza lo siguiente:

  • Ingresa a la aplicación “Configuración” de tu iPhone.
  • Toca la sección “Notificaciones”.
  • Desplázate hasta el final de la pantalla, donde verás el apartado Alertas gubernamentales (o Alertas de emergencia).
  • Activa los interruptores de:
  • Alertas gubernamentales / Alertas de emergencia.
  • Alertas de seguridad públicas.
  • Alertas sísmicas / Alertas de prueba (disponibles en ciertas regiones y versiones recientes de iOS).

Requisitos clave para que las alertas sísmicas funcionen correctamente

Activar la casilla en la configuración no siempre es suficiente; para asegurar la correcta recepción de un aviso en tiempo real, tu teléfono debe cumplir con los siguientes puntos:

  • Ubicación activada (GPS): El sistema determina si debes recibir la alarma según la cercanía al epicentro, por lo que la localización geográfica debe estar encendida.
  • Conexión a internet o datos móviles: La notificación remota requiere que el dispositivo permanezca conectado a una red Wi-Fi o red celular de datos.
  • No estar en modo “No molestar” extremo: Aunque la mayoría de las alertas críticas sobrepasan el modo silencioso, es aconsejable dar permisos prioritarios a las alertas de emergencia en la configuración de volumen.
  • Sistema operativo actualizado: Mantén siempre tu versión de Android o iOS al día para garantizar la compatibilidad con los protocolos de seguridad estatales y de Google/Apple.

¿Qué hacer si tu celular no tiene la alerta integrada?

En caso de contar con un modelo antiguo o estar en una región donde la función nativa aún no está disponible, puedes descargar aplicaciones especializadas desde Google Play Store o App Store:

  • Sismo Detector (Earthquake Network): Utiliza los acelerómetros de los smartphones para enviar alertas en tiempo real a personas en la misma zona geográfica.
  • My Earthquake Alerts: Aplicación intuitiva y gratuita que recopila eventos telúricos a nivel global con notificaciones personalizables.
  • SISMATE o alertas locales: Mantente al tanto de las alertas oficiales promovidas por los ministerios o entes de gestión de riesgo de tu país.
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