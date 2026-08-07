Europa atraviesa días de extrema tensión climática. Una ola de calor sin tregua golpea desde hace jornadas al sur, centro y este del continente, disparando el termómetro por encima de los 40 °C y quebrando marcas históricas en varias naciones. Ante el sofoco, distintas ciudades han desplegado medidas de emergencia: refugios climatizados, calles con nebulizadores y ajustes en los horarios habituales, todo pensado para amortiguar el impacto del calor sobre sus habitantes. Según los especialistas en meteorología, detrás de este fenómeno confluyen el calentamiento global, una masa de aire inusualmente estable y un mar Mediterráneo con temperaturas anormalmente altas, factores que impiden que el calor ceda ni siquiera durante la noche. Las proyecciones no traen alivio inmediato: agosto se perfila nuevamente por encima de los valores habituales en buena parte de Europa, con la cuenca mediterránea y el sureste del continente como los puntos más golpeados por esta tendencia.

En otras partes de Europa empiezan a ayudar a los animales, en especial a los caballos para sobrevivir al calor

En la isla croata de Brač, un grupo de visitantes halló una manera insólita de combatir el calor: cabalgar directamente entre las olas del mar. La turista Marijela Lagator, oriunda de Split, probó esta semana la experiencia en Supetar y la describió como una oportunidad para alejarse de la ciudad, reconectar con la naturaleza y compartir un momento con los animales, algo que resultó sumamente relajante y aliviador frente al calor sofocante, según lo remarcó. Detrás de esta original propuesta está Stiven Razmilić, dueño del rancho, quien se inspiró en sus propios recuerdos de infancia, cuando solía llevar a los caballos a la playa en jornadas de calor extremo. El hombre explicó que estos animales resisten mejor las bajas temperaturas que las altas, por lo que refrescarse en el agua marina se convierte para ellos en un verdadero alivio durante el verano.

Varios países de Europa se encuentran en situación alerta por la ola de calor que viven

El calor extremo no da tregua en el continente europeo. En Italia, las 27 principales ciudades permanecen bajo alerta roja, con termómetros que en algunas zonas superaron los 42 °C, mientras que Eslovaquia y Austria vivieron jornadas históricas: el país eslovaco marcó un nuevo récord nacional de 42,2 °C, y Austria hizo lo propio con una máxima histórica de 41,2 °C, cifras que quedarán registradas como las más altas jamás medidas en ambos territorios. La ola de calor tampoco da respiro en Alemania, Polonia, Hungría y República Checa, donde las temperaturas se disparan muy por encima de lo habitual para esta época del año. A este escenario se suma una sequía persistente que agrava la situación y eleva de forma considerable el riesgo de incendios forestales en varias regiones de estos países, en un contexto que mantiene en vilo a buena parte de Europa central.

Estas son otras de las consecuencias que viven los países europeos ante la ola de calor más grande de la historia

El fuego avanza sin control en distintos puntos de Europa. Francia y la región balcánica se han convertido en los escenarios más golpeados por los incendios forestales, que se multiplican y ganan intensidad a medida que persisten las condiciones de calor y sequedad extrema, poniendo en jaque a las autoridades encargadas de contenerlos. A la par, los grandes ríos del continente sufren las consecuencias de la falta de agua: tanto el Danubio como el Rin registran niveles excepcionalmente bajos, una situación que ya golpea al transporte fluvial y compromete el funcionamiento de varias centrales eléctricas que dependen de su caudal. Frente a este panorama, distintas ciudades europeas redoblaron las medidas de protección para sus habitantes, habilitando refugios climáticos, espacios con nebulizadores y horarios especiales pensados para mitigar el impacto del calor extremo sobre la población.

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