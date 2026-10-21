Por Redacción EC

Las Cataratas del Iguazú atraviesan días de fuerza descomunal. El aumento repentino del caudal del río, asociado a las intensas lluvias vinculadas al fenómeno de El Niño, transformó el paisaje de uno de los destinos turísticos más visitados de Sudamérica y encendió las alertas sobre la seguridad de sus recorridos. La crecida fue tan pronunciada que el volumen de agua llegó a multiplicarse por diez en cuestión de horas, lo que obligó a cerrar temporalmente el Parque Nacional Iguazú y revisar el estado de sus estructuras. El incremento del caudal puso a prueba las pasarelas que permiten contemplar de cerca los saltos de agua. Tras suspender las visitas durante una jornada, las autoridades comenzaron a evaluar posibles daños en la infraestructura y optaron por habilitar algunos recorridos de manera progresiva, siempre que las condiciones lo permitieran. La prioridad es evitar que la fuerza de la corriente y los materiales arrastrados por el río pongan en peligro a los visitantes.