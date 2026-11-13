Por Redacción EC

Como parte de la última etapa de su gira por Sudamérica, el papa León XIV fue recibido por más de tres millones de fieles tras su llegada al Perú, país con el que mantiene un estrecho vínculo desde hace más de cuatro décadas. Diversas instituciones y organizaciones de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa se preparan para recibir al santo padre, en lo que representa el regreso de Robert Prevost a su “segunda patria”. En ese contexto, el ingenio peruano también se hizo presente durante la visita del pontífice, la cual ha llamado la atención de más de uno. Y es que, al igual que las fans de BTS, conocidas como ARMY, la Municipalidad de Lima anunció un intercambio de ‘freebies’ para este fin de semana. La actividad permitirá que jóvenes y adultos intercambien recuerdos y artículos alusivos al papa. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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