Como parte de la última etapa de su gira por Sudamérica, el papa León XIV fue recibido por más de tres millones de fieles tras su llegada al Perú, país con el que mantiene un estrecho vínculo desde hace más de cuatro décadas. Diversas instituciones y organizaciones de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa se preparan para recibir al santo padre, en lo que representa el regreso de Robert Prevost a su “segunda patria”. En ese contexto, el ingenio peruano también se hizo presente durante la visita del pontífice, la cual ha llamado la atención de más de uno. Y es que, al igual que las fans de BTS, conocidas como ARMY, la Municipalidad de Lima anunció un intercambio de ‘freebies’ para este fin de semana. La actividad permitirá que jóvenes y adultos intercambien recuerdos y artículos alusivos al papa. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO DE ‘FREEBIES’ POR LA VISITA DEL PAPA LEÓN XIV EN PERÚ?

En el marco de la agenda apostólica que el papa León XIV desarrolla en el Perú, del 11 al 16 de noviembre, muchas personas han puesto a prueba su creatividad para elaborar y ofrecer productos alusivos al pontífice. En ese sentido, a través de sus redes sociales oficiales, el Servicio de Parques de Lima (Serpar) informó que este sábado 14 de noviembre llevará a cabo un intercambio de ‘freebies’ en el Parque Metropolitano de los Anillos, ubicado en el distrito de Ate.

Esta importante actividad, que está dirigida a jóvenes o familias, tendrá una duración de dos horas; es decir, entre las 3:00 p. m. a 5:00 p. m., permitiendo que feligreses puedan intercambiar estampitas con oraciones, llaveros, pulseras, adhesivos con la imagen del pontífice y tarjetas impresas en cartulina, entre otros. Si bien son objetos de colección, estos artículos se convierten en recuerdos especiales de la visita del papa y en una oportunidad para compartir esta experiencia con otros fieles.

¿QUÉ SE DEBE PRESENTAR AL INGRESO PARA LA SANTA MISA DEL PAPA LEÓN XIV EN LA BASE AÉREA LAS PALMAS?

Durante su visita al Perú, el papa León XIV presidirá la Santa Misa de clausura, programada para este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Surco. Según informó el Arzobispado de Lima, los asistentes deberán contar con una entrada gratuita, nominativa e intransferible, emitida a través de Ticketmaster. Asimismo, anunció que el recinto recibirá a los fieles desde las 10:00 p. m. del domingo 15 de noviembre, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad. Así, para ingresar, deberán presentar obligatoriamente el documento de identidad registrado durante la inscripción y la entrada, ya sea en formato físico o digital.