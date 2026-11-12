El papa León XIV recibió la llave de la ciudad de Lima de manos de Renzo Reggiardo. (TVPerú)
El papa León XIV recibió la llave de la ciudad de Lima de manos de Renzo Reggiardo. (TVPerú)
Por Redacción EC

El papa León XIV tuvo varias paradas durante su primer traslado como parte de la agenda de actividades en su segundo día en el Perú. Primero hizo un saludo a la imagen del Señor de los Milagros y luego se trasladó al Palacio Municipal de Lima.

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