El papa León XIV tuvo varias paradas durante su primer traslado como parte de la agenda de actividades en su segundo día en el Perú. Primero hizo un saludo a la imagen del Señor de los Milagros y luego se trasladó al Palacio Municipal de Lima.

Ahí, el Sumo Pontífice fue recibido por el alcalde de la Municipalidad de Lima, Renzo Reggiardo. En medio de una multitud, llegó a bordo del papamóvil y saludó al burgomaestre y la comitiva que lo recibió aproximadamente a las 9:30 a.m.

A su llegada a la comuna, el Papa recibió las llaves de la ciudad como señal, homenaje y signo del cariño de la ciudad. Acto seguido, firmó el libro de oro de visitas como la comuna metropolitana había anunciado. Todo esto luego que el Papa abandonara la Nunciatura Apostólica para iniciar el segundo día de actividades oficiales en Lima.

Finalmente, Reggiardo entregó como regalo al Santo Padre una camiseta de la selección peruana de fútbol con el nombre en la espalda de “Luis XIV” y sin número visible.

El papa León XIV recibió de regalo una camiseta de la selección peruana de manos de Renzo Reggiardo. (TVPerú)

El papa León XIV ingresó brevemente a la sede de la Municipalidad de Lima, donde saludó a funcionarios y trabajadores. Luego, salió en el papamóvil, rodeó la Plaza de Armas y finalmente ingresó al Palacio Arzobispal para una ceremonia con los obispos del Perú.