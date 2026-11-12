El recorrido de Robert Francis Prevost antes de convertirse en el Papa León XIV ha despertado un enorme interés global. Su prolongada labor pastoral en tierras sudamericanas es el eje central de “León de Perú”, una producción audiovisual oficial que revela la faceta más humana, social y cercana del pontífice agustino.

Si deseas conocer los detalles de su vida misionera y su profundo vínculo con las comunidades locales, aquí te contamos todo lo que tienes que saber para ver esta producción online y gratis.

¿Dónde ver “León de Perú” online?

El documental se encuentra disponible en plataformas digitales y de acceso abierto para todo el público:

YouTube (Canal Oficial de Vatican News): Es la plataforma principal de distribución oficial de la Santa Sede. Está publicado de forma gratuita en español, inglés e italiano. Famiplay: La plataforma de streaming católica cuenta con el título disponible dentro de su catálogo bajo demanda. Plataformas de televisión pública e institucional: Canales y portales vinculados a medios eclesiásticos y educativos también han habilitado reproducciones especiales de la obra.

Paso a paso para ver el documental en YouTube

Acceder a la producción original en alta definición es muy sencillo desde cualquier dispositivo (celular, tablet, computadora o Smart TV):

Abre la app o web: Entra a la aplicación de YouTube o a youtube.com. Busca el canal oficial: En la barra de búsqueda escribe: Documental Papa León XIV o “León de Perú” Documental. Selecciona la versión en tu idioma: Haz clic en la opción en español emitida por la cuenta verificada de Vatican News. Configura la calidad de video: Haz clic en el ícono de engranaje (Ajustes) y selecciona 1080p (Full HD) para disfrutar de una mejor experiencia visual.

¿De qué trata “León de Perú”?

“León de Perú” aborda los casi cuarenta años que el Papa León XIV (Robert Prevost) dedicó a su servicio en el Perú. La producción reconstruye su trayectoria partiendo desde sus primeros pasos como fraile y misionero agustino hasta su consolidación como obispo de Chiclayo y referente pastoral en el país.

A diferencia de una biografía tradicional, este documental se apoya en una mirada territorial y comunitaria. El filme recorre localidades como Chiclayo, Trujillo, Chulucanas, Callao y Lima, rescatando el testimonio directo de ciudadanos, colaboradores y fieles que compartieron rutina con él.

Su respuesta ante emergencias sociales: Destaca su gestión durante las inundaciones causadas por El Niño Costero en 2017 y la provisión de oxígeno medicinal durante la pandemia de COVID-19.

Destaca su gestión durante las inundaciones causadas por El Niño Costero en 2017 y la provisión de oxígeno medicinal durante la pandemia de COVID-19. Compromiso social: Su labor en la lucha contra la trata de personas y el apoyo a familias en situación de extrema vulnerabilidad.

Su labor en la lucha contra la trata de personas y el apoyo a familias en situación de extrema vulnerabilidad. Material inédito: Imágenes de archivo, fotografías personales y música tradicional peruana compuesta en su honor (como “La Marinera del Papa” y “De Chiclayo al Vaticano”).

Sinopsis oficial

“Un recorrido por Chiclayo, Chulucanas, Callao, Lima y Trujillo para descubrir la figura del pontífice agustino a través de las voces y vivencias de quienes lo conocieron, trabajaron a su lado o recibieron su apoyo como misionero y pastor. Una historia de entrega, cercanía y servicio que permite comprender la impronta humana tras el liderazgo del Papa León XIV”.

Ficha técnica de “León de Perú”