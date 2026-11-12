Descubre de qué trata "León de Perú", la producción que repasa la labor pastoral de Robert Prevost. Aquí te contamos los pasos para ver el documental del Papa León XIV online y gratis. (Foto: Vatican News - Español YouTube)
Descubre de qué trata "León de Perú", la producción que repasa la labor pastoral de Robert Prevost. Aquí te contamos los pasos para ver el documental del Papa León XIV online y gratis. (Foto: Vatican News - Español YouTube)
Por Paolo Valdivia

El recorrido de Robert Francis Prevost antes de convertirse en el Papa León XIV ha despertado un enorme interés global. Su prolongada labor pastoral en tierras sudamericanas es el eje central de “León de Perú”, una producción audiovisual oficial que revela la faceta más humana, social y cercana del pontífice agustino.

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