Lima registró temperaturas de hasta 31 grados centígrados durante este fin de semana, en medio de una ola de calor que afecta a la capital y otras regiones del país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que distintos sectores de Lima Metropolitana alcanzaron valores cercanos a los 31 °C durante las primeras horas de la tarde.

De acuerdo con los registros del organismo, entre las 12:00 p. m. y la 1:00 p. m., Carabayllo alcanzó los 30.9 °C, La Molina registró 30.4 °C y la estación Campo de Marte reportó 30.2 °C. Las temperaturas más elevadas se presentaron en Lima Norte, Este y Centro.

Lima soporta altas temperaturas: Carabayllo alcanzó los 30.9 °C este fin de semana. (Foto: Andina)

Estas condiciones climáticas están relacionadas con la presencia del Fenómeno El Niño en el litoral peruano, evento que influye en el incremento de las temperaturas. Según las estimaciones del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), este podría prolongarse hasta inicios del invierno de 2027.

#Ahora #Minam #Senamhi | Lima Norte, Este y Centro registran temperaturas cercanas a los 31 °C. 🌡️Entre las 12:00 p. m. y 1:00 p. m., Carabayllo 30.9 °C, La Molina 30.4 °C y Campo de Marte 30.2 °C. 📲 https://t.co/d3uB9wI1vE #CuidaTuPiel https://t.co/yDafx5KyAz — Senamhi (@Senamhiperu) November 14, 2026

Ante este escenario, el Senamhi mantiene activa una alerta roja por temperaturas extremas en Lima y otras regiones del país. Asimismo, advirtió que entre el 13 y el 16 de noviembre se espera escasa nubosidad durante el mediodía, condición que favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV).

Senamhi advierte sobre temperaturas extremas y alta radiación UV en Lima. (Foto: Andina)

El organismo también prevé ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 30 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes. Además, no descarta la ocurrencia de precipitaciones en la costa norte.

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Frente a las altas temperaturas y los elevados niveles de radiación, se recomienda evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, utilizar protector solar, sombreros y ropa ligera, así como mantener una adecuada hidratación. También se aconseja prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas vulnerables a las altas temperaturas.

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