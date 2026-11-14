Senamhi reporta temperaturas cercanas a los 31 °C. (Foto: Andina)
Senamhi reporta temperaturas cercanas a los 31 °C. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Lima registró temperaturas de hasta 31 grados centígrados durante este fin de semana, en medio de una ola de calor que afecta a la capital y otras regiones del país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que distintos sectores de Lima Metropolitana alcanzaron valores cercanos a los 31 °C durante las primeras horas de la tarde.

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