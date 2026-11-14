A pocas horas de recibir la primera visita papal de su historia, en Pucallpa se ultiman detalles y coordinaciones para la serie de actividades que se desplegarán antes de los actos oficiales que protagonizará León XIV.

La agenda desarrollada por el Vicariato Apostólico de Pucallpa junto a la Conferencia Episcopal Peruana, la Red Eclesial Panamazónica en el Perú y la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA), además del Ministerio de Cultura y organizaciones como el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, inició el viernes 13 con un diálogo con sabios de la región.

Posteriormente se celebró una conferencia de prensa sobre los elementos culturales e indígenas incorporados en las celebraciones papales, una jornada de oración y vigilia en las parroquias de la ciudad y, finalmente, una gala gratuita de bienvenida a los peregrinos en la plaza Francisco Bolognesi, el evento contó con cerca de 70 artistas del Coro Nacional de Niños y el Ballet Folclórico Nacional.

La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali (CCITSU) estima que entre 15.000 y 17.000 visitantes llegarán a la región durante el fin de semana, quienes se sumarán a los entre 80 mil y 90 mil residentes que saldrán a las calles o asistirán a los eventos.

La masiva afluencia de feligreses inyectará entre 12 y 15 millones de soles a la economía local durante estos días, además de haber llevado al límite la capacidad hotelera de la ciudad, por lo que se requirió la habilitación de 12 colegios en los distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay para delegaciones nacionales y extranjeras; además del acondicionamiento del Instituto Suiza para albergar a unas 2.000 personas.

Se espera que unos 400 representantes de Colombia, Brasil, Argentina y otros países amazónicos lleguen a la ciudad durante el fin de semana.

Hoy, sábado 14, mientras tanto, se prevé un encuentro de la CEAMA, seguida de una feria de exhibición e intercambio de saberes ancestrales de salud indígena. Por la noche, mientras tanto, la Plaza de Armas se convertirá en el escenario principal para primero realizar una vigilia y encuentro de oración, seguido de una presentación artística y folclórica.

Además, el Ministerio de la Producción anunció que entre las 11:00 a.m. y 9:00 p.m. de este sábado y domingo se realizará la feria “El Papa vuelve a Casa” en la Plaza San Pedro.

Cerca de 70 artistas del Coro Nacional de Niños y el Ballet Folclórico Nacional ofrecieron un concierto la noche del viernes en Pucallpa. / MINISTERIO DE CULTURA

DÍA CENTRAL

El día central, domingo 15, la agenda oficial del Vaticano indica que el papa León XIV llegaría a la ciudad a las 2:30 p.m. en un vuelo proveniente de Cusco.

Su primera actividad oficial será un encuentro con misioneros y representantes de Pueblos Amazónicos en el Boulevard de Yarinacocha. El evento contaba con un aforo para 3 mil personas, pero las entradas ya se agotaron.

Fuentes de El Comercio adelantaron que unas 13 organizaciones indígenas participarán del evento, mientras que el Estado anunció por su parte haber habilitado dos vuelos para trasladar a 145 representantes indígenas provenientes de Loreto, Madre de Dios, Cajamarca y Ucayali.

Se espera que el pontífice participe en la plantación de un árbol de shihuahuaco junto a niños y adultos mayores

Posteriormente, León XIV se dirigirá con dirección a la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita, para brindar una santa misa a unas 70 mil personas que pueden adquirir sus entradas gratuitas a través de la plataforma Joinnus. En el camino, la caravana del pontífice pasará por La Catedral.

Según las redes sociales del Vicariato, una delegación vaticana decidirá en las próximas horas si León XIV realiza este último tramo del recorrido en el papamóvil, vehículo que sí utilizará dentro de La Videnita.

Finalmente, a las 7:05 p.m. está programado el vuelo que trasladará a León XIV de vuelta a la Base Aeronaval del Callao donde descansará antes de su última jornada en nuestro país.