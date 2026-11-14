icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El papa León XIV llegará a Pucallpa este domingo luego de su paso por Lima, Chiclayo, Cajamarca y Cusco.
El papa León XIV llegará a Pucallpa este domingo luego de su paso por Lima, Chiclayo, Cajamarca y Cusco.
/ JULIO REAÑO / EL COMERCIO
Por Renzo Giner Vásquez

A pocas horas de recibir la primera visita papal de su historia, en Pucallpa se ultiman detalles y coordinaciones para la serie de actividades que se desplegarán antes de los actos oficiales que protagonizará León XIV.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?