Este domingo la tierra colorada amaneció más festiva que de costumbre.

En sus calles, banderolas con la imagen de León XIV y pancartas anticipaban el cariño que el pueblo pucallpino tenía guardado para el Sumo Pontífice con DNI peruano.

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Pasadas las dos y media de la tarde aterrizó en el aeropuerto internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo el avión que trasladó al Papa desde Cusco hacia la capital ucayalina. Desde el inicio del recorrido, las calles por donde pasó la caravana oficial lucieron repletas de personas que salieron para saludarlo.

En el Boulevard de Yarinacocha, mientras tanto, las delegaciones de pueblos originarios que se dieron cita desde las primeras horas del domingo ultimaban detalles de lo que sería un histórico encuentro con el máximo líder de la Iglesia Católica.

Inmediatamente después de su descenso del vehículo oficial, León XIV recibió una serie de regalos por parte de distintos dirigentes indígenas.

Su camino hacia el estrado ambientado con motivos regionales estuvo acompañado de vítores, saludos y gritos por parte de las miles de personas que ahí se congregaron.

Unas 3 mil personas acompañaron la entrada del Papa al Boulevard de Yarinacocha. / ANTONIO MELGAREJO / EL COMERCIO

El esperado discurso del Papa fue precedido por presentaciones culturales de diferentes agrupaciones indígenas, además de dos testimonios de representantes de las comunidades que expusieron tanto las bondades como las necesidades más urgentes de la región.

Desde el inicio de su intervención, León XIV dejó en claro que su presencia en esta “tierra colorada” no respondía a un simple cumplimiento del protocolo, sino a una continuidad a la visita que realizó su predecesor, Francisco, a Puerto Maldonado en el 2018 y a su propia experiencia pastoral en el Perú.

Con tono firme, advirtió que las deudas pendientes con la región no solo están pendientes sino cada vez más profundas. “Lamentablemente, la voz que hoy emerge de estos lugares nos habla de heridas que no solo no han sanado, sino que incluso se han agravado”, señaló.

Recogiendo los desafíos expuestos por las comunidades, el Pontífice no dudo en ponerle nombre propio a las amenazas que golpean a la región. Recordó que “incluso defender la propia casa puede costar la vida” y denunció los crímenes contra defensores ambientales.

“En los últimos años, muchos líderes indígenas han sido asesinados por haber protegido los propios territorios. La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”, expresó el Sumo Pontífice.

También calificó de “inaceptable” la falta de acceso a la salud y a la educación, condenó “el silencio de la complicidad y de la impunidad” al referirse a la violencia y los abusos sexuales contra mujeres, niñas y adolescentes, y advirtió los riesgos que acarrea la deforestación, la minería ilegal, los vertidos de petróleo y “la sombra insidiosa del narcotráfico, que se aprovecha de la pobreza de los jóvenes, atrayéndolos con falsas ilusiones de ganancias y desarraigándolos de la propia cultura”.

El Papa no dudó en referirse a los desafíos y amenazas que enfrenta la Amazonía y los pueblos originarios que la habitan. / ANTONIO MELGAREJO / EL COMERCIO

Finalizado el evento en Yarinacocha, el Papa abordó el vehículo oficial para dirigirse a la Catedral de Pucallpa, donde bendijo a un grupo de árboles de shihuahuaco llevados por voluntarios y oró dentro del templo en compañía del obispo local Martín Quijano.

Posteriormente, el recorrido continuó hacia la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida popularmente como La Videnita, donde miles de personas se habían congregado desde las 8 de la mañana, tanto en el interior como en los exteriores, para recibir al Sumo Pontífice.

Las altas temperaturas de la jornada no fueron un dato menor, pues según informó el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú a El Comercio se registraron 60 afectados por golpes de calor en la ciudad, más de 50 de ellos en este recinto. Pese a la sensación térmica que rondó los 45 grados centígrados, los feligreses se mantuvieron en la zona hasta el esperado arribo.

A su llegada al complejo deportivo, León XIV fue recibido con danzas típicas y cánticos, bendijo a un bebé entre la multitud y dio una vuelta en el papamóvil que generó una explosión de euforia entre los presentes.

Unas 70 mil personas se congregaron en La Videnita para participar de la santa misa oficiada por León XIV. / ANTONIO MELGAREJO / EL COMERCIO

Ya en el estrado, celebró la santa misa ante una multitud conmovida y oró frente a la imagen de la Virgen María.

El Papa también remarcó su postura contra la depredación de la selva peruana al afirmar que todo “lo que hiere la dignidad de la vida destruye la belleza de la tierra”.

“La paz social y el equilibrio ecológico van de la mano, por eso la violencia contra el pueblo es una violencia contra la tierra y la violencia contra la tierra es una violencia contra el pueblo”, agregó. Al concluir la ceremonia, el Sumo Pontífice se retiró brindando bendiciones a la distancia a las más de 70 mil personas que allí se reunieron.

Posteriormente, León XIV se dirigió nuevamente al aeropuerto para abordar el vuelo de retorno a Lima, donde concluirá su visita apostólica al Perú con una misa masiva en la Base Aérea Las Palmas.