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Resumen

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El Papa León XIV con representantes de los pueblos originarios luego del encuentro celebrado el domingo en el Boulevard de Yarinacocha.
El Papa León XIV con representantes de los pueblos originarios luego del encuentro celebrado el domingo en el Boulevard de Yarinacocha.
/ ANTONIO MELGAREJO / EL COMERCIO
Por Renzo Giner Vásquez

Este domingo la tierra colorada amaneció más festiva que de costumbre.

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